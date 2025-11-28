403 Forbidden

Moda
MISTERIOZNA DAMA

Klasika koja uvijek dobro prolazi: Camel kaput, šešir i visoke čizme kao prava zimska uniforma

Žena.hr
28. studenoga 2025.
Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf
Cjelokupni look odiše jednostavnom, čistom elegancijom — savršen primjer kako camel kaput, šešir i visoke čizme stvaraju prepoznatljivu zimsku uniformu koja uvijek izgleda dotjerano

Zagrebačka špica zimi je prava modna inspiracija, a modne kombinacije su zaista raznolike, a najviše prevladavaju bunde, kaputi te visoke čizme. Ponekad je ono što je jednostavno i klasično najbolja opcija. A, to dobro zna i elegantna dama koju smo zamijetili na špici. 

Nosi dugi camel kaput koji se veže u struku, što je naglasilo njezinu siluetu ii cijelom looku dalo dozu bezvremenske elegancije. 

Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf

Žena nosi dugi camel kaput koji se veže u struku, što naglašava lijepu siluetu i daje cijelom looku dozu bezvremenske elegancije. Na kaputu se ističe ukrasni broš koji je dodatno podigao styling i dao mu personaliziran i sofisticiran dodir. Ispod kaputa nosi tamnu odjeću, a kombinaciju upotpunjuju visoke crne kožne čizme, klasične i funkcionalne za kišni, hladan dan.

Na glavi ima crni šešir širokog oboda, što outfitu daje chic i malo dramatičan izgled, dok crne kožne rukavice unose dozu luksuza i dodatnu zaštitu od hladnoće. U ruci nosi veliku tamnu torbu čvrstog oblika, praktičnu i elegantnu, s malim visećim detaljem kao ukrasom.

Cjelokupni look odiše jednostavnom, čistom elegancijom — savršen primjer kako camel kaput, šešir i visoke čizme stvaraju prepoznatljivu zimsku uniformu koja uvijek izgleda dotjerano.

