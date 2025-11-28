403 Forbidden

Moda
SVESTRANE I MODERNE

Trendi kožne gležnjače koje osvježavaju zimske kombinacije

Žena.hr
28. studenoga 2025.
Trendi kožne gležnjače koje osvježavaju zimske kombinacije
Mango
Praktične, udobne i lako uklopive u svaki stil, gležnjače su bezvremenski izbor koji jednako dobro funkcionira u ležernim dnevnim kombinacijama i elegantnim večernjim izdanjima. Ove godine ponuda je posebno raznolika – od klasičnih chelsea modela do minimalističkih silueta i antilop kaubojskih varijanti

U hladnim zimskim danima topla obuća nam postaje priroritet. Iako je svake sezone fokus obično na čizmama, ove zime gležnjače se vraćaju u prvi plan kao jedan od najpopularnijih, najpraktičnijih i najnosivijih modela obuće. Iako su diskretnije i manje dominantne od visokih čizama, gležnjače nude iznimnu svestranost – lako se kombiniraju s gotovo svakim stilom, od ležernih dnevnih kombinacija do chic večernih izlazaka. U vremenu kada se traži funkcionalnost, udobnost i elegancija, upravo su gležnjače komad koji spaja sve te elemente.

Ono što ih posebno izdvaja ove sezone jest bogata raznolikost trendova. Klasični chelsea modeli ponovno su u vrhu popularnosti, zahvaljujući svojoj profinjenoj jednostavnosti i lakoći obuvanja. Minimalističke kožne gležnjače u crnoj ili tamnosmeđoj boji idealne su za sve koji teže čistim linijama i bezvremenskom dizajnu. S druge strane, za one koji vole izraženiji stil, kaubojske gležnjače od brušene kože i dalje su vrlo popularne, donoseći dašak zapadnjačke estetike u svakodnevne zimske kombinacije.

Kožni modeli posebno se ističu kao pametna investicija. Osim što su dugotrajni i kvalitetni, s vremenom dobivaju još bolji oblik i patinu, čineći ih komadom koji ne izlazi iz mode. Zahvaljujući čvrstom potplatu i udobnoj unutrašnjosti, gležnjače su i veoma praktične za svakodnevno nošenje, bilo da ideš na posao, u šetnju gradom ili na opušteno druženje. Ove zime izbor je uistinu širok – od elegantnih ravnih modela do robusnih chunky varijanti, pa sve do ženstvenijih opcija s blok petom. Upravo ta raznolikost čini gležnjače jednim od najpoželjnijih komada sezone.

Ako si u potrazi za novim parom kožnih gležnjača za ovu zimu, high street brendovi donose ponešto za svaki stil i priliku. Neke od naših favorita donosimo u nastavku. 

Trendi kožne gležnjače koje osvježavaju zimske kombinacije
Mango - 139,99 €

Trendi kožne gležnjače koje osvježavaju zimske kombinacije
Mango - 99,99 €

Trendi kožne gležnjače koje osvježavaju zimske kombinacije
Mango - 89,99 €

Trendi kožne gležnjače koje osvježavaju zimske kombinacije
Mango - 69,99 €

Trendi kožne gležnjače koje osvježavaju zimske kombinacije
Mango - 79,99 €

Trendi kožne gležnjače koje osvježavaju zimske kombinacije
Mango - 79,99 €

Trendi kožne gležnjače koje osvježavaju zimske kombinacije
H&M - 119 €

Trendi kožne gležnjače koje osvježavaju zimske kombinacije
H&M - 129 €

Trendi kožne gležnjače koje osvježavaju zimske kombinacije
Massimo Dutti - 129 €

Trendi kožne gležnjače koje osvježavaju zimske kombinacije
Massimo Dutti - 149 €

Trendi kožne gležnjače koje osvježavaju zimske kombinacije
Massimo Dutti - 149 €

Trendi kožne gležnjače koje osvježavaju zimske kombinacije
Massimo Dutti - 149 €

Trendi kožne gležnjače koje osvježavaju zimske kombinacije
Pull and Bear - 49,99 € 

Trendi kožne gležnjače koje osvježavaju zimske kombinacije
Pull and Bear - 49,99 € 

Trendi kožne gležnjače koje osvježavaju zimske kombinacije
Stradivarius - 49,99 € 
