MODNI TRENDOVI ZA 2026.

Klasični sakoi odlaze u drugi plan, a ovi modeli preuzimaju glavnu ulogu u novoj sezoni

16. siječnja 2026.
Massimo Dutti
Sako je jedan od onih komada koji se iz sezone u sezonu prilagođava novim trendovima, a ove godine dolazi u posebno zanimljivim izdanjima. Od čistih, minimalističkih linija do naglašenih ramena i struka, aktualni modeli potvrđuju da sako više nije samo poslovni klasik, već ključan modni statement

Sako ili blejzer je jedan od rijetkih odjevnih komada koji se s jednakom lakoćom prilagođava promjenama trendova, a da pritom nikada ne gubi na relevantnosti. Od svojih početaka u muškoj modi, preko Chanel revolucije mekanog tailoringa, pa sve do power dressinga osamdesetih, sako je uvijek reflektirao duh vremena.

I u 2026. godini ostaje ključan komad garderobe, ali dolazi u osvježenim siluetama koje naglasak stavljaju na formu, proporcije i suptilan modni stav.

Jedan od najupečatljivijih trendova su sakoi bez ovratnika, koji se oslanjaju na čistu, pročišćenu liniju i nenametljivu eleganciju. Inspirirani klasičnim Chanel modelima, ali reinterpretirani u modernom kontekstu, ovi sakoi djeluju profinjeno i minimalistički. Upravo zbog toga lako prelaze iz dnevnih u večernje kombinacije, bilo da se nose uz ravne traperice, maxi suknje ili elegantne hlače. Njihova nenaglašena struktura savršeno se uklapa u estetiku tihog luksuza koja i dalje dominira modnom scenom.

COS - 89 €

Zara - 25,99 €

Zara - 39,95 €

S druge strane, funnel-neck blejzeri odnosno sakoi s povišenim ovratnikom donose dozu arhitektonske forme i funkcionalnosti. Ovaj kroj, koji je prošle sezone bio rezerviran uglavnom za jakne, sada ćemo sve češće viđati i na sakoima. Funnel-neck blejzeri ističu vrat i lice, djeluju moderno i pomalo avangardno, a istovremeno su vrlo nosivi. Posebno dobro funkcioniraju u prijelaznim razdobljima, kada zamjenjuju klasične lagane jakne i postaju centralni komad outfita.

Zara - 89,95 €

H&M - 54,99 €

Massimo Dutti - 89,95 €

Zara - 89,95 €
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli sara ramén (@saraloura)

Trend naglašenog struka dodatno je učvrstio i popularnost sakoa s remenom. Bilo da se radi o klasičnim oversized modelima stegnutim remenom ili o dizajnerski oblikovanim sakoima koji već dolaze s ugrađenim pojasom, fokus je na stvaranju siluete. Ovakvi modeli unose dinamiku u styling, daju osjećaj promišljenosti i lako se prilagođavaju različitim prigodama – od poslovnih kombinacija do večernjih izlazaka.

H&M - 49,99 €

H&M - 44,99 €

Povratak sakoa s naglašenim ramenima možda je iznenađenje, ali savršeno se uklapa u aktualni interes za snažnu, strukturiranu estetiku. Inspirirani ikonama osamdesetih, ali omekšani modernim krojevima i neutralnim tonovima, ovi sakoi djeluju moćno, ali ne prenapadno. Nose se uz opuštenije krojeve hlača, često u monokromatskim kombinacijama, čime se postiže balans između strogosti i ležernosti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Marilyn NK (@nlmarilyn)

Rohe - 445 €

& Other Stories - 119 €

& Other Stories - 99 €

COS - 250 €

Zara - 39,95 €

U jedno smo sigurni - sakoi u ovoj godini više nisu samo klasičan komad poslovne garderobe, već snažan modni alat koji ima moć definirati cijeli outfit. Bilo da se odlučiš za minimalističku verziju bez ovratnika, statement funnel-neck model ili blejzer s naglašenim ramenima, sako ostaje u središtu modne priče, ali u izdanjima koja su sve samo ne dosadna.

