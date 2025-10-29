Kim Kardashian otkrila odakle joj ideja za 'dlakave' tange: 'Htjeli su da nosim nešto slično'

Reklama za Kimine 'dlakave tange' također je podijelila javnost. Dok je nekima smiješna, neki je smatraju degutantnom

Reality zvijezda Kim Kardashian nedavno je šokirala javnost novom linijom donjeg rublja svog modnog brenda Skims koje podsjećaju na stidne dlačice. Iako su tange s umjetnim krznom rasprodane u 24 sata, javnost je podijeljena u mišljenju oko tog proizvoda.

Kim je sada otkrila kako je došla na ideju da napravi gaćice koje imitiraju "grmić" na intimnom području. U talk showu The View, Kim je voditeljici Whoopi Goldberg otkrila da je za ideju za tange s umetkom od lažnih stidnih dlačica, nazvane "The Ultimate Bush", krivo njeno osobno iskustvo.

Profimedia

"Bila sam na snimanju i željeli su da nosim nešto slično, no nije postojalo takvo donje rublje, nego su mi željeli staviti ekstenzije. Rekla sam da mi je to previše nelagodno", rekla je Kardashian i dodala kako "te fotografije nikad nisu ugledale svjetlo dana".

"Možda ih sada objavim jer su mi rekli: 'Čekaj, mislila si da je ta ideja preluda i sad odjednom imaš svoju verziju toga?'" ispričala je Kim, koja je u emisiji gostovala kao jedna od glumica u seriji "All's Fair", u kojoj glumi odvjetnicu. Zaključila je kako joj se ideja o krznenom donjem rublju sada čini zabavnom i smiješnom.

'Je li tepih u skladu sa zavjesama?'

Reklama za Kimine 'dlakave tange' također je podijelila javnost. Dok je nekima smiješna, neki je smatraju degutantnom. Naime, u reklami se fingira TV kviz iz 1970-ih. U videu, voditelj postavlja staro pitanje: "Odgovara li tepih zavjesama?", aludirajući na boju kose i stidnih dlačica. Ovaj provokativan, ali duhovit pristup odmah je privukao milijune pregleda i podijelio internet. Zanimljivo je da se dio s krznom na reklami morao zamagliti.

Dok su jedni kritizirali proizvod kao "nepotreban" i "bizaran", pitajući se je li riječ o zakašnjeloj prvotravanjskoj šali, drugi su pohvalili marketinšku genijalnost Skims tima.

"Pametan način da privučete ljude na web stranicu. Nasmiju se, a na kraju kupe slatke stvari koje im zapravo ne trebaju", jedan je od komentara koji sažima strategiju brenda. Cijena od otprilike 30 € nije spriječila obožavatelje da razgrabe većinu modela, ostavljajući samo veće brojeve na zalihama.

Trend ili samo marketinški trik?

Lansiranje Kiminih 'dlakavih' tangi događa se u vrijeme kada se prirodniji izgled vraća u modu. Trend "punog grma" (full bush), koji promoviraju zvijezde poput Julije Fox, sve je prisutniji. Stručnjaci smatraju da Kardashian jednostavno kapitalizira na valu nostalgije za prirodnošću, nudeći rješenje onima koji su se godinama podvrgavali laserskom uklanjanju dlačica.

Amelia Ward, brend strateginja iz New Yorka, za NY Post je izjavila: "Što je kontroverznije i eksplicitnije od žene u njezinu najprirodnijem obliku? Vjerojatno se njezina publika sastoji od žena koje su cijeli život išle na laserske tretmane i ne mogu pustiti vlastite dlačice."

S druge strane, neki modni stilisti predviđaju da će ovaj trend biti kratkog vijeka. "Hoće li prodati ovaj proizvod vjernim obožavateljima? Apsolutno. Hoće li pokrenuti nešto više od medijske pažnje? Ne", smatra stilistica Samantha Brown.

Od perike do modnog dodatka

Tange dolaze u 12 različitih nijansi i tekstura, od kovrčavih do ravnih, omogućujući kupcima da "usklade tepih" s bilo kojom bojom kose. Iako se ideja čini modernom, takozvani "merkini" ili perike za stidne dlačice postoje još od 15. stoljeća.

Neki komentatori istaknuli su i potencijalnu pozitivnu stranu proizvoda, navodeći da bi mogao biti koristan za pacijentice koje su izgubile kosu zbog kemoterapije ili alopecije. Bez obzira na motive, Kim Kardashian je još jednom dokazala da u svijetu mode ne postoje granice. Baš kao i s prethodnim kontroverznim proizvodima, poput grudnjaka s lažnim bradavicama, uspjela je pokrenuti globalnu raspravu.