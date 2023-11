Kendall i Irina znaju kako uz tamne kombinacije nositi torbice u jarkim bojama

Crna i tamnija smeđa su omiljene boje tijekom hladnijih dana što nije neobično jer se ipak radi o zahvalnim kombinacijama koje žene vole nositi tijekom užurbanih dana. Osim toga, tamni kaput, jakna ili vesta mogu se lako kombinirati uz visoke čizme i cipele, suknje ili hlače. Savršeni komadi odjeće koje svaka žena ima u svom ormaru. Međutim kako takve kombinacije ne bi bila dosadne ili previše ziheraške, može se dodati jedan statement detalj. I upravo su takve kombinacije proteklih dana pokazale najpopularnije manekenke današnjice - Irina i Kendall.

Irina Shayk prošetala je New Yorkom i pokazala kako se odjenuti udobno, a opet izgledati šik. Izabrala je pulover s patentnim zatvaračem te na to dodala dugačku crnu vestu, a outfit je upotpunila crnim kožnim Maison Margiela Tabi čizmama. No Irina nikad ne zanemaruje dodatke, pa je dodala futurističke crne sunčane naočale. Jedina boja u njezinoj jednostavnoj i udobnoj kombinaciji bila je narančasta Birkin torbica. A kako se ne radi o slučajnom odabiru, pokazala je njezina kolegica Kendall Jenner.

Foto: Profimedia.hr

Na drugim kraju Amerike, u Kaliforniji, Jenner je odabrala sličnu kombinaciju. Nosila je tamno smeđi kožni oversized sako s remenom i suknju A-kroja od istoga materijala, a outfit je upotpunila žutom torbicom i sunčanim naočalama. Također je odabrala jednostavne ravne crne cipele, a u cijelom outufitu prava je zvijezda upravo torbica.

Foto: Profimedia.hr

Sigurno je da će se ove kombinacije svidjeti ženama koje vole nositi torbice u boji i tijekom hladnijih dana, a kako u modnom svijetu ništa nije slučajno ovo je sigurno i trend koji ćemo viđati na ulicama. Ipak se radi o najpopularnijim damama iz svijeta mode.

Foto: Profimedia.hr

Zbog ovih kombinacija potražili smo torbice u jarkim bojama u high street trgovinama, upravo bi one mogle biti detalj koji će se ove zime nositi uz crne kapute i jakne. Naše favorite možeš pronaći u nastavku.

