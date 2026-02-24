Kate Moss i dalje postavlja modna pravila: Heroin chic i u pedesetima

Revija modne kuće Burberry tradicionalno je vrhunac Tjedna mode u Londonu, događaj koji okuplja najzvučnija imena iz svijeta mode, filma i glazbe. No, kada se pojavi Kate Moss, sve ostale zvijezde padaju u drugi plan. Upravo se to dogodilo na predstavljanju kolekcije za jesen i zimu 2026. godine, gdje je 52-godišnja britanska ikona još jednom potvrdila svoj status modne legende. Svojim dolaskom nije samo podržala dizajnera Daniela Leeja, već je podsjetila svijet zašto je upravo ona desetljećima sinonim za buntovnički, ali bezvremenski britanski stil.

Profimedia

Povratak kraljice minimalizma 90-ih

Dok su se drugi gosti trudili ostaviti dojam ekstravagantnim kombinacijama, Kate Moss odabrala je put suptilne elegancije koja je definirala njezinu karijeru. Pojavila se u jednostavnoj tamnoj slip haljini, komadu koji je postao njezin zaštitni znak tijekom devedesetih. Preko nje je ležerno prebacila klasični crni Burberry baloner, a cjelokupni izgled zaokružila je prozirnim crnim najlonkama i salonkama na špic.

Profimedia

Bio je to prizor koji je djelovao kao modni déjà vu, povratak estetici "heroin chic" minimalizma koja ju je lansirala u zvjezdanu orbitu i postavila kao antitezu glamuroznim supermodelima poput Cindy Crawford. Njezin je stil bio nenametljiv, gotovo prkosno jednostavan, ali istovremeno moćan.