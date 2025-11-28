403 Forbidden

Moda
BRITANSKI GLAMUR

Kate Middleton ponovno oduševila: Midi haljina s popularnim uzorkom kao savršen jesenski klasik

Ana Ivančić
28. studenoga 2025.
Kate Middleton ponovno oduševila: Midi haljina s popularnim uzorkom kao savršen jesenski klasik
Profimedia
Haljina s houndstooth uzorkom, već sama po sebi jak modni komad, u spoju s prigušenim sivim modnim dodacima i nenametljivim make-upom, pokazuje koliko dobro Kate razumije pravila kraljevskog odijevanja

Princeza od Walesa ponovno je pokazala da je vjerna klasičnoj estetici, a ovoga puta pojavila svoju vjernost klasičnoj, ali izrazito snažnoj estetici – ovoga puta u haljini s prepoznatljivim houndstooth uzorkom.

Kate Middleton ponovno oduševila: Midi haljina s popularnim uzorkom kao savršen jesenski klasik
Profimedia

Tijekom službenog posjeta dobrotvornoj ustanovi za mentalno zdravlje djece u sjevernom Londonu, Kate Middleton privukla je pažnju midi modelom haljine dugih rukava, koja odiše elegancijom. 

Kate Middleton ponovno oduševila: Midi haljina s popularnim uzorkom kao savršen jesenski klasik
Profimedia

Radi se o haljini A kroja od tkanine sitnog crno-plavog houndstooth uzorka, koji stvara dojam suptilne, ali luksuzne teksture. Ovaj tipično britanski motiv, često povezan s elegancijom i prestižem, na haljini s visokim ovratnikom i decentno istaknutim strukom dobiva suvremeni zaokret. Dužina haljine završava malo ispod listova – silueta kojoj je Kate osobito sklona u formalnim okolnostima jer istodobno djeluje elegantno i prikladno.

Kate Middleton ponovno oduševila: Midi haljina s popularnim uzorkom kao savršen jesenski klasik
Profimedia

Uz ovako klasičan uzorak, princeza je birala jednako promišljene dodatke. Nosila je salonke u tamnosivoj nijansi, koje se savršeno stapaju s bojom haljine, a istodobno vizualno produžuju figuru zahvaljujući višoj, ali stabilnoj potpetici. Vjerna svom prepoznatljivom minimalizmu, izbjegla je naglašene detalje. Od nakita su se isticale tek jednostavne viseće naušnice s diskretnim odsjajem, koje su naglasile njezino lice i uredno oblikovanu, sjajnu kosu.

Kate Middleton ponovno oduševila: Midi haljina s popularnim uzorkom kao savršen jesenski klasik
Profimedia
Kate Middleton ponovno oduševila: Midi haljina s popularnim uzorkom kao savršen jesenski klasik
Profimedia

Cjelokupan styling bio je jednostavan i profinjen. Haljina s houndstooth uzorkom, već sama po sebi jak modni komad, u spoju s prigušenim sivim modnim dodacima i nenametljivim make-upom, pokazuje koliko dobro Kate razumije pravila kraljevskog odijevanja – biti u fokusu, a nikada napadna.

Pročitajte još o:
Kate MiddletonModa
