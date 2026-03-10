403 Forbidden

DIVLJE PČELE

Katarina se želi suočiti sa Zorom i otkriti joj šokantnu tajnu: 'Nikola ti je možda rođak!'

Žena.hr
10. ožujka 2026.
RTL
Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele

Katarina pokušava pomoći Zori, koja ne može doći k sebi, no pritom i dalje ne opravdava njezine postupke.

Mirjana se naslađuje što je veza između Domazeta i Katarine propala. Svi se pitaju gdje je Čavka, a Tereza strahuje da mu se nešto loše dogodilo.

Krsto napada Šušnjaru u gostionici, a Anka otkriva Luci da zna što joj je radila iza leđa.

Bez obzira na Katarinine prijetnje, Nikola donosi važnu odluku. Teška srca, Katarina odluči reći Zori šokantne stvari vezane za Nikolu, koje ponovno mijenjaju baš sve: „Ne znaš cijelu priču, Nikola ti je možda rođak.“

Kako je Zora reagirala i je li Cvita konačno doznala što joj obitelj skriva, pokazat će nova epizoda 'Divljih pčela', večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

