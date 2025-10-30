Kate Hudson u bijeloj haljini izgledala poput grčke božice

Kroz spoj besprijekornog stila i snažnih riječi, Kate Hudson je te večeri potvrdila svoj status istinske inspiracije

Kate Hudson bila je prekrasna na događanju Power od Women magazina Variety u bijeloj haljini Caroline Herrere. Svilena haljina do poda s plaštom preko ramena od slavne je glumice napravila grčku božicu. Decentan, ali zanimljiv nakit u vidu dijamantnih naušnica i zanimljivog ukrasa na uhu te glomaznog prstena dodali su malo blještavila ovoj kombinaciji koja ostavlja bez daha.

Profimedia

Kate je skupila gornji dio kose i jednim pramenom uokvirila lice, a šminka je bila vrlo nježna i laskava: svijetlo sjenilo i ruž u neutralnoj nijansi naglasili su njenu prirodnu ljepotu.

Riječi koje nadilaze modu

Iako je njezin modni odabir bio tema razgovora, Kate Hudson iskoristila je platformu kako bi poslala daleko važniju poruku. Kao jedna od pet glavnih laureatkinja večeri, uz Jamie Lee Curtis, Sydney Sweeney, Wandu Sykes i Nicole Scherzinger, održala je emotivan govor koji je dirnuo prisutne. Hudson je govorila o odgovornosti koju osjeća kao majka i javna osoba.

"Kao majka troje djece, osjećam ovo svaki dan. Moja kći Roni ima sedam godina. Neustrašiva je, smiješna i potpuno nesvjesna koliko je već sada moćna", započela je Hudson. "Kada je promatram, mislim na svu djecu poput nje, punu mašte, koja nemaju priliku izrasti u ono što su predodređena biti. I znam da, ako sam nešto postigla i ako imam ikakvu moć, moram učiniti sve što mogu da pomognem."

Profimedia

Njezin nastup na pozornici bio je podsjetnik da je Power of Women događaj koji slavi ne samo uspjeh i glamur, već i utjecaj, hrabrost i predanost žena koje svoje platforme koriste za pokretanje ključnih društvenih promjena.

Dva izdanja, jedna poruka

Zanimljivo je napomenuti da je ovo bio tek jedan od dva zapažena stajlinga kojima se Hudson predstavila u sklopu projekta Power of Women. Za naslovnicu samog časopisa Variety, glumica je pozirala u potpuno drugačijem, ali jednako moćnom izdanju.

Nosila je svjetlucavu, pripijenu haljinu od tekućih šljokica u nježno ružičastoj boji, s potpisom brenda The New Arrivals by Ilkyaz Ozel. Ta haljina, fluidne siluete i tankih naramenica, naglašavala je gracioznost i opuštenu samouvjerenost, dok je bijela Harbison haljina s događaja komunicirala snagu i odvažnost.