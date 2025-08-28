Moda
Kakve ćemo balerinke nositi ove jeseni? Izdvojili smo najzanimljivije modele

28. kolovoza 2025.
Mango
Za prijelazni period i prve jesenske dane balerinke su idealna opcija, a high street brendovi i ove su sezone pripremili pregršt opcija za svaki stil i ukus

Kako ljeto polako ide svome kraju, sandale pospremamo u ormar i pripremamo se za hladnije dane. Prije nego uskočimo u čizme, balerinke su savršena zamjena – dovoljno lagane da zadrže osjećaj ljetne lakoće, a ipak zatvorene i udobne, idealne za prve jesenske dane. Osim što pružaju udobnost, balerinke su i iznimno stylish te mogu podići svaki outfit.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Patrycja (@patrycja_krz)

Ove sezone u prvom planu su raznoliki modeli: od minimalističkih crnih balerinki od kože, preko chic modela od antilopa koji se mogu vidjeti posvuda, do onih s detaljima poput vezica, zakovica ili zanimljivih kopči. Tu su i sportske balerinke koje će, kako se čini, ove jeseni biti izuzetno popularne. Takvi modeli lako postaju statement komad i daju posebnu notu i najjednostavnijim kombinacijama.

Balerinke se mogu nositi na mnogo načina – s klasičnim trapericama i oversize puloverom, uz suknje A kroja ili plisirane modele, pa čak i uz elegantne hlače za uredski look. Savršene su i za slojevite kombinacije s balonerom ili jaknom u neutralnim tonovima, ali jednako dobro funkcioniraju i uz casual haljine i midi suknje.

Kako bismo ti olakšali odabir, donosimo neke od najljepših modela balerinki iz aktualnih kolekcija, idealnih za prve dane jeseni.

Mango - 59,99 €

Mango - 49,99 €

Mango - 49,99 €

Mango - 49,99 €

Mango - 59,99 €

Reserved - 49,99 €

Reserved - 55,99 €

Reserved - 39,99 €

Arket - 149 €

Arket - 169 €

Arket - 149 €

Zara - 39,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 39,95 €
