Muke svake žene: Kako urediti ormare i stvoriti jutra bez stresa?

Pospremanje ormara puno je važnije nego što ti se možda čini – osim što naš život čini praktičnijim, uredan ormar, tvrde stručnjaci, može pozitivno utjecati na našu psihu i djelovati transformirajuće. Zamisli samo da te ujutro kad se spremaš za posao umjesto kaosa u ormaru dočeka – tvoj mini butik savršeno složene odjeće koja ti se sva redom sviđa. San snova, zar ne?

Sada je, baš u jesen, pravo vrijeme da poduzmeš ovaj korak k boljoj organizaciji. Bez obzira na to koliko je tvoj ormar prostran - vjerujemo kako ti uvijek nedostaje mjesta za odjeću, a sada su tu i svi ti deblji komadi iz jesensko-zimske kolekcije. Napravi mjesta za sve te vestice, duge haljine i košulje – vrijeme je za veliko jesenje pospremanje! Priprema, pozor – idemo na prvi korak:

Refleksija

A prvi korak je - korak natrag. Iako je teško odoljeti, nemoj još nabavljati nove komade. Sad nije vrijeme za to. Vrijeme je da dobro pogledaš što sve imaš u ormaru i razmisliš u kojem smjeru želiš ići.

„Ljudi imaju tendenciju koristiti pospremanje ormara kao izgovor za bacanje i kupnju nove odjeće, ali čišćenje ormara je djelomično vraćanje u kontakt s onim što posjedujete i vraćanje stvari natrag u upotrebu," upozorava Elizabeth L. Cline, autorica knjige 'The Conscious Closet:The Revolutionary Guide to Looking Good While Doing Good'.

Ovo je faza pripreme i stručnjaci savjetuju da si osiguraš pravu atmosferu koja će te nadahnuti za pospremanje – a tu je ključna glazba. Sada, kad si u pravom raspoloženju, spremna si za korak naprijed.

Analiza

Ne, još uvijek nije vrijeme za kupnju nove odjeće. Drugi korak je korak analize. Profi stilisti savjetuju da najprije osvijestiš u kojoj si trenutačno životnoj fazi – te zašto trebaš promjenu garderobe. Jesi li dobila novi posao? Jesi li nedavno rodila? Ili jednostavno više ne staneš u svoju staru odjeću? Koji god bio razlog, bitno je da imaš jasnu ideju vodilju o tome kakva ti odjeća sada treba. Zatim identificiraj koji je tvoj osobni stil.

“Preporučujem da razmislite o estetici svog stila prije nego što skočite na pospremanje ormara. Koje vas boje odjeće inspiriraju? Koje ste boje rado nosili u proteklih tri do šest mjeseci?”, savjetuje Grace Thomas, osobna stilistica i savjetnica za garderobu.

Sortiranje

U trećem koraku napokon prelaziš na stvar: vrijeme je za sortiranje. Svu odjeću iz ormara, savjetuju stručnjaci, trebaš podijeliti na 4 hrpe. Jedna neka bude s odjećom koju ćeš ostaviti, druga s odjećom koju više ne misliš nositi pa ćeš ju donirati ili prodati dalje, treća je odjeća koju ćeš (odgovorno) reciklirati - dok je četvrta hrpa malo izazovnija: tu će se naći osjeća s kojom se još nisi spremna oprostiti, ali ti nije ni omiljena. Četvrta hrpa ne mora nužno ostati u tvom ormaru, već je možeš pohraniti negdje drugdje - na primjer, ispod kreveta.

Slaganje

U četvrtom koraku sve je u slaganju – trebaš što urednije složiti svaki komad.

"Vidim da mnogi ljudi ne organiziraju svoje džempere na pravilan način pa preporučujem slaganje svega što je krupnije pleteno ili zauzima mjesta", kaže Thomas. Osim toga, njezin je savjet da vješalice upotrijebimo za hlače i donje dijelove garderobe jer će ormar tako biti pregledniji.

Organizacija

Slijedi vrlo važan korak: organizacija odjeće u tvom ormaru. Thomas savjetuje da komade složiš prema modelima, a tek onda prema bojama. Ili – organiziraj ormar prema svojim individualnim potrebama - onako kako će tebi biti najpraktičnije.

„… organizacija ormara je produžetak vas, nije odvojena od vas. Na kraju se dobiva iskustvo potpuno novog načina korištenja ormara za odjeću", kaže Kerry Wilde, stilistica koja je razvila posebnu metodu koja se zasniva na duhovnosti.

Održi red

Čestitamo, postigla si zavidan stupanj organizacije i reda u svom ormaru s odjećom i ako ga budeš održavala - dovoljno je da dva puta godišnje, na prijelazu sezona, učiniš male preinake, u vidu mini pospremanja. Osim toga, stručnjaci savjetuju da postaviš košaru u ormar u koju ćeš ubacivati sve ono što iz bilo kojeg razloga više ne misliš nositi – umjesto da takvu odjeću vraćaš u ormar.

