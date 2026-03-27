Kako izgledati cool bez previše razmišljanja? Muškarac sa zagrebačke špice zna odgovor

27. ožujka 2026.
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr
Samouvjeren, ali nenametljiv. Hoda odlučno, pogled usmjeren naprijed, kao netko tko zna kamo ide i ne treba potvrdu okoline

Na zagrebačkoj špici uvijek se traži ravnoteža između stila i opuštenosti, a ovaj muškarac to pogađa gotovo instinktivno. Fotografiju ovog zanimljivog stylinga je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni fotograf.

Njegov outfit temelji se na klasičnim komadima, ali s modernim twistom. U fokusu je crveno-crna karirana jakna ili flannel, komad koji priziva bezvremenski, pomalo rugged stil. Ispod nje se nazire slojevita kombinacija, funkcionalna i urbana, koja sugerira da razmišlja unaprijed o promjenjivom proljetnom vremenu.

Traperice su tamne, uskog kroja, dovoljno cool za centar grada, ali i dalje za ležerne dane. Na nogama nosi robusne čizme s naglašenim crvenim vezicama, što je suptilan, ali efektan detalj koji razbija monotoniju i daje karakter cijeloj kombinaciji.

Dodaci pričaju svoju priču: kapa s logotipom i sunčane naočale reflektiraju sportsko-urbani duh, dok rukavice sugeriraju praktičnost i spremnost — ovaj muškarac ne robuje modi, već je koristi.

Stav? Samouvjeren, ali nenametljiv. Hoda odlučno, pogled usmjeren naprijed, kao netko tko zna kamo ide i ne treba potvrdu okoline. Njegov stil nije isforsiran, djeluje kao prirodan produžetak njegove osobnosti. Upravo to je ključ dobrog stila sa zagrebačke špice: izgledati dobro bez truda.

U konačnici, riječ je o muškarcu koji spaja funkcionalnost i estetiku - urban, moderan i potpuno svoj.

