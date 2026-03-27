Zvijezde do kraja ožujka okreću igru: Kome će donijeti sreću?

Kraj ožujka donosi kolektivno buđenje. Energija nas gura naprijed, pozivajući nas da budemo hrabri, preuzmemo inicijativu i s povjerenjem gradimo novu budućnost. Ovo je zeleno svjetlo svemira za sve ono što smo odgađali - a posebno se to odnosi na 4 najsretnija znaka

Ožujak 2026. godine ulazi u svoju završnicu uz kozmički vatromet koji najavljuje velike promjene. Nakon tjedana introspekcije, magle i emocionalnih turbulencija pod vladavinom riba, astrološka pozornica priprema se za dramatičan zaokret. Ključni datum bio je 20. ožujka, kada je Sunce ušlo u znak ovna, označavajući početak nove astrološke godine i proljetni ekvinocij. Istog dana, Merkur je završio svoj retrogradni hod, donoseći val jasnoće i olakšanja. Svjetlo pobjeđuje tamu, a energija se prebacuje iz snova u akciju.

Ovaj prijelaz donosi priliku za novi početak, potaknut hrabrošću i samopouzdanjem. Evo što zvijezde do kraja mjeseca spremaju za svaki znak.

Ovan

Vi ste u središtu zbivanja. Ulaskom Sunca u vaš znak 20. ožujka, vaša se vitalnost vraća punom snagom. Nakon tjedana povučenosti, osjećate se kao da ste se probudili iz dugog sna. Merkur kreće direktno, donoseći jasnoću u misli i komunikaciju. Ovo je vaše vrijeme za osobni preporod i pokretanje novih inicijativa. Energija je na vašoj strani, stoga hrabro zakoračite prema svojim snovima.

Bik

Kraj mjeseca donosi vam prijeko potreban mir i priliku za povlačenje. Dok se vanjski svijet ubrzava, vi ulazite u period tihe pripreme za svoju sezonu. Sunce u ovnu osvjetljava vaše polje duhovnosti i podsvijesti, potičući vas na odmor i emocionalno iscjeljenje. Krajem mjeseca, 30. ožujka, Venera ulazi u vaš znak, donoseći vam magnetsku privlačnost i početak razdoblja u kojem ćete s lakoćom privlačiti ljepotu i ljubav.

Blizanci

Nakon što ste veći dio mjeseca bili usredotočeni na karijeru, sada se fokus prebacuje na društveni život. Ulazak Sunca u ovna aktivira vaše polje prijateljstva, zajednice i dugoročnih planova. Osjećate se inspirirano za povezivanje s ljudima i rad na zajedničkim ciljevima. Komunikacijski kaos se smiruje što vam otvara vrata za uspješne pregovore i nova poznanstva.

Rak

Jupiter u vašem znaku napokon kreće direktno, donoseći vam val optimizma i sreće koji će obojiti kraj mjeseca. Sunce ulazi u vaše polje karijere i javnog života, stavljajući vas pod svjetla reflektora. Vaš trud i rad sada postaju vidljivi, a prilike za napredovanje se otvaraju. Ovo je vrijeme da preuzmete inicijativu i pokažete svijetu za što ste sposobni.

Lav

Za vas počinje razdoblje avanture i širenja vidika. Nakon tjedana introspekcije, energija ovna vas budi i potiče na akciju. Sunce osvjetljava vaše polje putovanja, obrazovanja i filozofije, pozivajući vas da izađete iz zone komfora. Planovi koji su bili na čekanju sada se mogu ostvariti bez odgode. Slijedite zov srca i upustite se u nova iskustva.

Djevica

Ulazite u fazu duboke transformacije. Kraj mjeseca donosi intenzivnu energiju koja vas potiče na rješavanje pitanja vezanih uz zajedničke financije, intimnost i unutarnju snagu. Sezona ovna aktivira vaše osmo polje, pojačavajući intuiciju i emocionalnu svjesnost. Ovo je prilika za otpuštanje starih obrazaca i suočavanje s istinama koje ste izbjegavali.

Vaga

Odnosi su vaša glavna tema do kraja ožujka. Sunce ulazi u vaše polje partnerstva, donoseći jasnoću i novi zamah u sve važne veze, bilo poslovne ili privatne. Vrijeme je za otvorene razgovore i rješavanje nesporazuma. Moćan aspekt između Saturna i Plutona 28. ožujka daje vam hrabrost da glasno kažete što vam je potrebno i postavite temelje za zdravije odnose.

Škorpion

Fokus se seli na svakodnevni život, posao i zdravlje. Nakon emocionalno intenzivnog perioda, energija ovna vas vraća u stvarnost i potiče na organizaciju. Vaš raspored se popunjava, a vi pronalazite motivaciju za uvođenje novih, zdravijih navika. Moguće je postići savršenu ravnotežu između posla i užitka, što će vam donijeti veliko zadovoljstvo.

Strijelac

Kreativna vatra ponovno gori u vama! Introspektivna magla se diže, a vi ulazite u radosnu sezonu ispunjenu igrom, romantikom i strašću. Sunce u ovnu aktivira vaše peto polje, potičući vas da se prepustite onome što volite. Bilo da se radi o novom hobiju, romansi ili projektu, osjećat ćete se nadahnuto i puno života.

Jarac

Vaša pažnja usmjerena je na dom, obitelj i unutarnji mir. Energija ovna osvjetljava vaše četvrto polje, potičući vas na jačanje temelja i osjećaja sigurnosti. Nakon što Merkur krene direktno, nesporazumi s ukućanima se rješavaju. Iskoristite ovo vrijeme za preuređenje doma ili jednostavno za uživanje u miru s najbližima.

Vodenjak

Vaš um je britak, a komunikacija teče glatko. Kraj mjeseca donosi vam nalet mentalne energije, ideja i društvenih aktivnosti. Sunce u ovnu potiče vas na učenje, kraća putovanja i povezivanje s okolinom. Vaše riječi sada imaju posebnu snagu, iskoristite ih da pokrenete promjene koje želite vidjeti. Očekuje vas dinamičan i inspirativan završetak mjeseca.

Ribe

Nakon intenzivne sezone u kojoj ste bili u prvom planu, fokus se prebacuje na praktične stvari. Sunce ulazi u vaše polje financija i samovrednovanja, donoseći jasnoću u pogledu materijalne sigurnosti. Emocionalna magla se razišla, a vi ste spremni donositi odluke s više samopouzdanja. Moguća je pojava novog izvora prihoda ili prilika da bolje unovčite svoje talente.