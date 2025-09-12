Kaki jakne s džepovima ponovno su hit ove jeseni

Nekada rezervirane za ležerne i praktične kombinacije, parke i kaki jakne military stila s velikim džepovima ponovno osvajaju modnu scenu

U svom izvornom obliku, jakne vojničkog stila u kaki boji nisu bile zamišljene kao modni komad, već kao praktičan odjevni predmet otporan na sve vremenske uvjete. Ipak, modni svijet pronašao je način da joj podari sasvim novu ulogu, a ovaj model doživjeo je jednu od najvećih modnih transformacija i postao bezvremenski klasik. Upravo zato, njezin povratak ove jeseni ne čudi – parke i tzv. 'utility' jakne su ponovno na vrhu trendova, jednako funkcionalne i stylish kao i nekad.

Ovaj bezvremenski komad svoju je veliku popularnost doživio već 2000-ih, kada su ga obožavale it djevojke poput Kate Moss, Alexe Chung i Sienne Miller. Nosile su ih uz slip haljine, skinny traperice ili romantične boho haljinice, stvarajući kontrast između ženstvenosti i military estetike – kombinacije koja i danas izgleda svježe i moderno.

Danas ove jakne stižu u osvježenom izdanju. Luksuzne modne kuće uvrstile su ih u svoje kolekcije, dok su high street brendovi brzo slijedili taj trend, nudeći pristupačne, ali jednako atraktivne verzije. Modernizirane siluete, naglašeni džepovi i mogućnost slojevitog kombiniranja čine ih nezaobilaznim izborom za prijelazno razdoblje. Kaki nijansa i dalje je ključna jer se savršeno uklapa uz traper, neutralne tonove ili čak elegantnije materijale poput satena i svile.

Kako ih nositi ove jeseni? Uz omiljene traperice i gležnjače za dnevne kombinacije, preko pletenih haljina i visokih čizama za urbani chic, ili pak kao kontrast večernjem outfitu uz mini haljinu i sandale na petu. Military jakna je komad koji podiže svaku odjevnu kombinaciju i čini je opušteno cool bez previše truda.

A budući da je ovo jedan od onih klasika koji uvijek pronađe način da se vrati u ormare, izdvojile smo high street favorite koji će obilježiti ovu jesen.

Zara - 59,95 €

Zara - 49,95 €

H&M - 59,99 €

H&M - 49,99 €

H&M - 49,99 €