Dizajnerica Josipa Ščapec: 'Izbjegavam klasične principe izrade vjenčanica. Tu smo da stvaramo i dajemo novo'

Josipa Ščapec, kreativna snaga iza brenda Schapé Design, već je četiri godine na modnoj pozornici, a istaknula se svojim prepoznatljivim stilom i originalnim pristupom. U svojoj radionici stvara bajkovite kreacije koje su više od trenda - one su spoj kreativnosti, umjetnosti, kvalitete i bezvremenskog stila. Ova 34-godišnjakinja, rodom iz Mača, u svijet kreative zakoračila je još u osnovnoj školi, potom je upisala studij tekstilnog i modnog dizajna, a ostalo je povijest. Sada pod sloganom brenda "Believe in magic" ostvaruje svoje i snove budućim mladenkama.

U razgovoru nam je otkrila kako se rodila ljubav prema umjetnosti i modi, što ju najviše inspirira prilikom kreiranja vjenčanica, s kojim se izazovima susreće u svijetu dizajna i na koji je projekt najponosnija. Podijelila je i s nama kako je raditi s mladenkama, ali i koji su trendovi prisutni u svijetu vjenčanja ove sezone.

Kako je započeo dizajnerski put i jeste li se oduvijek željeli baviti modom?

Moram priznati da sam zaista od osnovne škole zakoračila u svijet stvaranja. Učitelji su još u osnovnoj školi primijetili da volim stvarati, slikati, crtati te sam se često prijavljivala na razna kreativna natjecanja. Kasnije se sve događalo kao da je isplanirano iz nekih viših sila i vodilo me. Puno vremena sam u srednjoj školi provodila na izradama modela, čak i kolekcija. Oduvijek volim da je svaki dan drugačiji, dinamičan, da ima svrhu. Smatram da sam ovdje da stvaram i u tom stvaranju se osjećam slobodno.

Foto: Martina Hohnjec

Jeste li već tijekom fakulteta željeli kreirati vjenčanice ili ste radili nešto drugo?

Kako sam upisala studij počelo je ozbiljno traženje sebe i u kojem smjeru ću se razvijati. Nisam imala točnu viziju i nisam bila svjesna niti sam znala da će to biti baš vjenčanice. U to vrijeme, modni dizajn kod nas još nije bio toliko na snazi i uvažavan te nije bilo puno radnih mjesta. Pred kraj diplomskog studija zaposlila sam se u predivnom studiju za organizaciju i dizajn vjenčanja i evenata ovdje u Zagrebu. Dobila sam posao kao student i kasnije ostala raditi kao dizajn menadžer. Tu sam osjetila ozbiljnost posla, ta vjenčanja, tereni, cvijeće, sve me podsjetilo na moje modne ilustracije koje su često podsjećale na neke otkačene i lude mladenke. Tada sam odlučila napraviti diplomsku kolekciju vjenčanica.

Koliko dugo postoji Schapé Design i po čemu se razlikuje od ostalih brendova na tržištu?

Schapé Design postoji četiri godine. Schapé Design je Josipin svijet. Razmišljala sam prvenstveno o tome da svojoj okolini želim dati dio sebe kroz svoja stvaranja. Nisam bitna ja, bitna su moja djela, moj odnos prema stvaranju ujedno i življenju. Volim eksperimentirati s materijalima, igrati se s krojevima, stilovima, karakterima materijala. Kako sam modni dizajner po struci, a modni dizajn i dizajn vjenčanica su dva različita pojma, fantastično se osjećam kada modne elemente ubacim u svijet vjenčanica. Tu nastaje ona čarolija o kojoj stalno pričam. Sanjam često i maštam o novim modelima, idejama, formama, oblicima, teksturama. Ne idem za onime što rade drugi i što traži tržište, stvaram svoja pravila i svoje ideje. Iskreno teško je danas ostati autentičan, ali zaista se trudim svakoj svojoj klijentici dati dašak nečeg novog. U svom studiju želim da se svi osjećaju ugodno, opušteno i dobrodošlo. Nije mi bitna kvantiteta, već kvaliteta. Svakoj klijentici pristupamo individualno. Vjenčanja su neponovljiva, djevojkama je jako bitan taj dan i tu imam veliku dozu poštovanja prema njima. Uvijek, ali baš uvijek se stavim u njihovu poziciju i gledam cijeli svoj proces stvaranja s njihove strane. Tako lakše mogu shvatiti što žele i mogu im sve dočarati te odraditi. Izbjegavam klasične i zastarjele principe izrade vjenčanica. Tu smo da stvaramo i dajemo novo.

Foto: Martina Hohnjec

Uz vjenčanice, dizajnirate i večernje haljine. Što vas inspirira prilikom kreiranja haljina i što biste izdvojili kao najveći izazov?

Prvenstveno me inspiriraju klijentice. Kada ih upoznam mogu krenuti u proces dizajniranja. Niti jedna S, M, L veličina nije ista. Ako radimo i dizajniramo po mjeri onda nema kalupa i nema istih haljina, svaka je različita. Nakon što klijentice upoznam, njihov karakter, gestikulaciju, vidim stas, boju kose, očiju sve me to povuče u određenom smjeru i tada skice radim često u hotelu Sheraton uz jutarnje kavice ili se zaputim u prirodu; od svojeg Zagorja do Opatije jer obožavam prirodu, svjež zrak, mirise i zvukove mora, a sve je blizu Zagreba i studija. Najveći izazov? Bilo ih je nekoliko. Napravila sam vjenčanicu od srijede do petka. Za dva dana. Ne pitajte kako i ne znam još ni dan danas kako su me klijentice uspjele nagovoriti ali ispala je fantastično i preponosna sam na nju. Na tu temu mogla bih napisati zaseban članak na par stranica. Pa eto Ane moja ako ovo čitaš vjerojatno se smiješ kao luda baš kao i ja dok ovo sada pišem. Makar mi tada nije bilo nimalo sve jedno. Pamtim sve svoje djevojke i ovakve situacije zauvijek.

Kako izgleda proces izrade vjenčanice i koliko je vremena potrebno za njenu izradu?

Sve kreće od prvog individualnog sastanka – upoznavanje. Nakon toga izrađujem ponude, brainstorming, skice i na kraju dogovorimo fitinge za izradu. Vrijeme izrade ovisno je o vrsti i stilu haljine. Može biti gotova u dva dana, a može se izrađivati tjednima.

Foto: Martina Hohnjec

Koji su trendovi u svijetu vjenčanja i vjenčanica?

Vjenčanja daju jednu posebnu draž i slobodu u kreiranju. Tematska vjenčanja uvijek su IN i tu ne spada samo haljina već pričamo o detaljima od dizajna cvijeća do lokacije koja se estetski treba uklopiti u samu tematiku vjenčanja. U 2024. godini pojavio se wedding trend groovy weddings inspiriran retro stilom sedamdesetih. U vjenčanicama u samom kroju ponovno je aktualna široka donja suknja i veo. Naravno pričamo o estetski čistijim linijama i formama, ali prisutan je i volumen u silueti. Javlja se harmonija punog materijala i tila koji daje prozračnost cijeloj silueti.

Kako birate materijale za bridal kolekcije i što je najpopularnije među mladenkama?

Materijale biram obavezno prema silueti dogovorene skice/idejnog rješenja kojeg slijedi određeni karakter materijala. Karakter materijala je veoma bitan i nosi zapravo finalni izgled tj. dojam haljine. Mladenke su sve više zasićenije gotovim prodajnim modelima; industrijski proizvedenih, na velike količine. Traže autentično i nešto svoje.

Foto: Krešo Jović

Kako je raditi s mladenkama, imaju li neke posebne zahtjeve?

Osobno obožavam raditi s ljudima. Ne možete vjerovati koliko ljude možete okarakterizirati prema načinu govora, mjestu na kojem će se održati vjenčanje, stilu haljina koji im se sviđa. Volim taj osjećaj adrenalina kada moram razmisliti kako da nešto izvedem, a ni sama ne znam odmah od kuda krenuti, ali se veselim cilju. Zaista me uhvati veliki adrenalin kada izrađujem modele i nema više straha ili problema, već su sve to izazovi koje rješavam sa strašću jer ih zaista volim. Mladenke su često izgubljene u moru ponuda i informacija i često ne znaju što bi izabrale. Ne bih rekla da su zahtjevne već jednostavno traže pomoć da ih se usmjeri.

Koje savjete imate za buduće mladenke pri izboru vjenčanice?

Bitno je slušati sebe i tražiti vjenčanicu u onome smjeru u kojem ih sama želja vuče. Potrebno je da u samom startu odluče žele li dizajnersku, unikatnu haljinu ili je žele unajmiti. Nije dobro slušati previše savjeta oko sebe jer često nisu objektivni, a samim time niti relevantni. Ako žele odabrati savršenu haljinu prema svome stasu i karakteru; najbolje je posavjetovati se sa stručnom osobom dizajnerom ili stilistom.

Foto: Martina Hohnjec

Sudjelovali ste u mnogim projektima i radili haljine za mnoga poznata lica. Imate li neku osobu iz javnog života za koju biste željeli dizajnirati haljinu?

Da, dogodile su se predivne suradnje - haljine za Ninu Badrić, Maju Šuput, Andreu Trgovčević, Severinu, Jelenu Radan, Antoniju Ćosić. Želja mi je zakoračiti i izvan granica Lijepe naše.

Svoju vještinu šivanja i krojenja odlučili ste prenijeti i drugim zaljubljenicima u modu kroz tečajeve i radionice u Joir Atelieru. Kako se rodila ta ideja?

S kolegicom Irenom Vučinić Ševarika se poznajem dugo i često surađujemo jer ona dizajnira nakit. Naše mladenke često ostvare poznanstva, a mi smo konstantno u kontaktu; Irenin nakit i Schapé vjenčanice. Jedan dan smo sjele i odlučile pokrenuti kreativne radionice. Irena je jedna jako topla i srdačna osoba. Zaista radi predivan nakit i puna je inspiracije i želje za poslom. Najiskrenije smo ušle u projekt i odlučile smo svoje znanje i vještine dijeliti drugim ljudima. U ovome životu predivno je ostaviti neki poseban trag. Poseban osjećaj je prenositi znanje i vještine na druge. Irena odrađuje radionice izrade nakita, izrade upotrebnih predmeta za interijere, dok sam ja u dijelu modeliranja i tečajeva šivanja. Držimo još i radionice za modne ilustracije, razne brze i male pop up radionice. Ime našeg brenda za radionice Joir je francuski izraz za nešto lijepo. Glagol koji znači “uživati”, “radovati se”, a zapravo je riječ sastavljena od naša prva dva slova imena Josipa i Irena. Cilj radionica je prenijeti ideju zadovoljstva, uživanja i radosti u kreativnom procesu.