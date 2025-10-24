Velika fešta u Vrilu! RTL-ove 'Divlje pčele' službeno predstavljene jedinstvenim eventom na setu serije

U zagrebačkom Jadran Filmu sinoć je održano veliko, službeno predstavljanje nove RTL-ove serije 'Divlje pčele', a gostima je pružen jedinstven i posve autentičan doživljaj o kojem će se još dugo pričati

Od ponedjeljka, 3. studenoga na RTL-u gledatelji će ući u svijet 'Divljih pčela', sela Vrila i njegovih šarolikih stanovnika, a za to su prije svih priliku dobili gosti, mediji te brojna poznata lica iz javnog života.

„Dobro došli u Vrilo!“ okupljene su veselo pozdravili glumci Marija Jerneić i Matija Kačan. I zaista je bilo tako! Od trenutka ulaska u studio, gosti su bili posve teleportirani u 1950-e i uvučeni u svijet 'Divljih pčela'.

Na mjesnom trgu, na svom terenu, dočekali su ih sjajno raspoloženi glumci u ulozi domaćina koji su im odmah pokazali kako se to fešta u njihovu Vrilu.

Sanja Vejnović, Ana Marija Veselčić, Lidija Kordić, Antonio Agostini, Klemen Novak, Antonio Scarpa, Dragan Veselić, Jolanda Tudor, Ivan Barišić, Davor Pavić, Margarita Mladinić i mnogi drugi, u svojim su kostimima iz serije prošetali među gostima, s njima se fotografirali, plesali te im otkrili male tajne velike nadolazeće serije.

Uz medije, među brojnim gostima su bila i brojna poznata lica, kao što su Zoran Šprajc, Marijana Batinić, Antonija Blaće, Anita Martinović, Meri Goldašić, Niko Čuturić.

Set je mirisao i na prave domaće delicije za koje su se pobrinuli sinjski OPG-ovi koji su goste oduševili domaćim pršutom, sirom, sinjskim uštipcima i vinom.

Za glazbeni dio večeri bio je zaslužan Ante Gelo, koji je skladao originalnu glazbu za seriju. Njegov bend, uz pratnju sjajnih gudača, uzvanike je držao na plesnom podiju cijele večeri izvedbama najvećih hitova s dalmatinskim štihom, a nije trebalo dugo da im se za mikrofonom pridruže Lidija Kordić i Matija Kačan, dok je Antonio Agostini zasvirao violinu.

Gosti su dobili priliku i prošetati Vrilom, impozantnim setom na dvije etaže i na oko 2000 kvadratnih metara, ući u krojačnicu, brijačnicu, gostionicu, mjesnu školu, mesnicu, uživati u razgovoru ispod velikog drveta masline, ući u autentični oldtajmer iz tog razdoblja ili, pak, prošetati kućom imućnih Vukasa te se fotografirati u jednoj od prostorija i razgledati autentičnu rekvizitu koja se za potrebe serije nabavljala diljem Europe.

Uz to, uzvanicima su ekskluzivno predstavljeni i kadrovi serije, a sve je popraćeno ovacijama i pljeskom.

„Obožavam kad čitam scenarij i ne mogu stati! To mi je pokazatelj da će biti jako napeto i dobro. Radnja se odvija 50-ih godina, gledatelji uvijek vole kostimirane serije koje su drukčije, a nama glumcima je izuzetan gušt ovo raditi i igrati jer su karakteri jako dobro napisani. Nema slabog lika i nema lika koji u jednom trenutku ne iskoči iz tračnica. Bit će neočekivano!“ ističe zadovoljno glumačka diva Sanja Vejnović, pozivajući gledatelje da ne propuste pogledati što to predano i složno snimaju već mjesecima.

I talentirana Ana Marija Veselčić, koja će u seriji utjeloviti Katarinu Runje, jednu od glavnih protagonistica, veseli se početku emitiranja: „Ovo je jedna grandiozna priča. Bit će tu svega! Scenarij je jako dobro i podrobno napisan, svaki karakter je poseban, priča ima jako puno slojeva i boja. Očekujte iznenađenja!“

'Divlje pčele' vode na putovanje u prošlost - kroz tradiciju Dalmatinske zagore i velike tajne male zajednice. Vrhunska produkcija, kombinacija glumačkih legendi i mladih talenata, zamršeni odnosi, borba za nasljeđe, odanost obitelji i iskrene emocije prikovat će gledatelje za ekrane.

Zašto su 'Divlje pčele' toliko jedinstvene, gledatelji će doznati od ponedjeljka, 3. studenoga na RTL-u i platformi Voyo!