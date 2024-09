Jesen obojana u najljepše boje Delight odijela za kojima se teško ne okrenuti

Vrijeme je kao stvoreno za slojevito odijevanje. I makar se neki tome protivili, oni istinski zaljubljenici u jesen, zasigurno uživaju u biranju novih odjevnih kombinacija. Upravo zato, poznati hrvatski brend DeLight donosi malo drugačiju jesen – obojanu najljepšim bojama i satkanu od najfinijih tkanina. Jesen ne mora biti tmurna i tamna, već itekako može prštati šarenilom i biti lijepa. Dokaz tome su nova DeLight odijela i sakoi koji se svojim upečatljivim izgledom, potpuno izdvajaju od očekivanog i pomalo dosadnog pa čak i depresivnog rujna.

Nije tajna da je brend DeLight već godinama sinonim za kvalitetu, savršene krojeve, te vrhunske i vanserijske tkanine; što sve zajedno čini jedan od najboljih odjevnih komada na tržištu. Poslovna elegancija, klasika s blagim pomakom ka modernom i jednostavnost, epiteti su kojima se brend s ponosom diči. Upravo ti epiteti nikada ne izlaze iz mode.

Sve što dolazi iz DeLight radionice, pomno je birano, svaki šav zna gdje mu je mjesto a svaka linija savršeno ravna i paralelna sa susjednom. Upravo je i ova kolekcija za jesen, na kojoj se vrijedno i predano radilo, savršen spoj, svega navedenoga, koji će oduševiti svaku klijenticu koja svoje povjerenje pokloni ovom hrvatskom brendu.

Šareni sakoi izrađeni su od vrhunskih prirodnih vunenih tkanina. Bordo i plava su definitivno boje koje će obilježiti ovu sezonu i na koje su svi svjetski brendovi ove jeseni stavili naglasak. Odijela od vunenih tkanja, svilene košulje, haljine od viskoze pa čak i traperice od pamuka i kašmira, sve to možete pronaći u novoj jesenskoj kolekciji. Uzorci koji se nalaze na komadima istkani su majstorskim tkanjem i ne samo da donose dubinu i karakter, već garantiraju dugotrajnu nosivost i jedinstvenost svakog komada.

Za razliku od brendova koji nude brze promjene i kratkotrajne komade, DeLight je uvijek usredotočen na dugoročne vrijednosti. Svaki komad je pažljivo izrađen s ciljem da izdrži zub vremena, kako u kvaliteti materijala i izradi tako i u pogledu stila i dizajna. Brend svojim klijenticama stoji na raspolaganju pri održavanju kupljenih komada u vidu korekcija, a s ciljem da svaki komad traje što duže. Jedna od stavki ponude je i šivanje po mjeri, što je danas rijetkost kod modnih brendova.

„Htio sam jesen prikazati u bojama i hrabrim uzorcima, dodati joj neki veseliji prizvuk. Navikli smo da je jesen pomalo tmurna i dosadnjikava. Smatram da to zaista ne treba tako biti. Vjerujem da će to moje klijentice prepoznati jer već sada dobivam pozitivne reakcije radi kojih na kraju dana, sve ovo i radim. Odijelo mora pristajati savršeno i uvijek ću težiti tome – da svaka žena koja uđe u moj dućan, izađe kao najbolja verzija sebe same. Puna samopouzdanja, kako i zaslužuje.“ – dodaje Ivan Friščić, dizajner, dugogodišnji stilist i vlasnik brenda.

Ova jesenska kampanja, snimljena je Amadria Park Hotel Capital-u, a za fotografije i postprodukciju zaslužan je Danko Šimunović. U ulozi zaštitnog lica, savršeno se snašla Nikolina Bakula dok iza njezine frizure i šminke stoje Zvonimir Andrić Jurišić za Glamour Studio i Maša Mihaljčić. Styling potpisuje Slađana Divjak, a produkciju snimanja Marina Drljo Perša.