Jesen je donijela povratak chic modnog trenda – haljine u stilu blejzera

Istovremeno praktična i efektna, haljina-blejzer ove je sezone pravi must-have za sve koje vole sofisticiran, a jednostavan stil. Savršeno spaja ženstvenost i moć tailoringa, stvarajući outfit koji jednako dobro funkcionira u poslovnim, večernjim i svečanim prilikama

Jesen uvijek donosi nove modne favorite, a ove sezone među najpoželjnijim komadima istaknule su se haljine u stilu blejzera. Elegantne, ženstvene i s dozom moći koju daju klasični krojevi inspirirani muškom garderobom, ove haljine idealne su za trenutke kada želiš izgledati dotjerano bez puno kompliciranja.

Zašto odabrati haljinu u stilu blejzera?

Ovaj model kombinira praktičnost i sofisticiranost – umjesto kombiniranja košulje i sakoa, dovoljan je samo jedan komad koji odmah daje zaokružen look. Neutralne nijanse poput crne, bijele, sive ili bež lako se uklapaju u capsule garderobu, dok modeli s naglašenim strukom stvaraju ženstvenu siluetu.

Haljina u stilu blejzera već je osvojila i svjetske trendseterice, među kojima se posebno ističe Hailey Bieber, poznata po svom sofisticiranom, ali uvijek modernom stilu. Upravo je ona ovaj model prošetala i na crvenom tepihu Met Gale, čime je potvrdila da blejzer-haljina može biti jednako glamurozna kao i couture kreacije. Njezina popularnost među zvijezdama dokaz je da ovaj komad nije rezerviran samo za poslovne prilike, već se s lakoćom pretvara i u upečatljiv outfit za najglamuroznije događaje.

Kako ih nositi?

Haljinu u stilu blejzera možeš nositi na više načina, ovisno o prigodi – uz salonke ili elegantne gležnjače savršeno će pristajati poslovnim kombinacijama, dok će u večernjim izlascima zasjati uz visoke čizme ili sandale na petu i upečatljiv nakit. Za ležerniji dojam možeš je upariti s mokasinama ili robusnijim čizmama, a za svečanije prilike biraj modele od baršuna ili s diskretnim sjajem koji daju dodatnu dozu glamura.

Izuzetno svestrane i efektne, blejzer haljine savršeno su rješenje za poslovne sastanke, after-work druženja, večernje evente, pa čak i svečanije prigode. Zahvaljujući minimalističkoj, a opet upečatljivoj formi, uklapaju se u razne stilove i prilike.

Na kraju, izdvajamo nekoliko high street favorita koji su dostupni u aktualnim kolekcijama i idealan su dodatak jesenskoj garderobi.

H&M - 79,99 €

H&M - 59,99 €

H&M - 59,99 €

H&M - 59,99 €

H&M - 59,99 €

Mohito - 45,99 €

& Other Stories - 99 €

& Other Stories - 89 €

Zara - 109 €