Jesen je donijela povratak chic modnog trenda – haljine u stilu blejzera
Jesen uvijek donosi nove modne favorite, a ove sezone među najpoželjnijim komadima istaknule su se haljine u stilu blejzera. Elegantne, ženstvene i s dozom moći koju daju klasični krojevi inspirirani muškom garderobom, ove haljine idealne su za trenutke kada želiš izgledati dotjerano bez puno kompliciranja.
Zašto odabrati haljinu u stilu blejzera?
Ovaj model kombinira praktičnost i sofisticiranost – umjesto kombiniranja košulje i sakoa, dovoljan je samo jedan komad koji odmah daje zaokružen look. Neutralne nijanse poput crne, bijele, sive ili bež lako se uklapaju u capsule garderobu, dok modeli s naglašenim strukom stvaraju ženstvenu siluetu.
Haljina u stilu blejzera već je osvojila i svjetske trendseterice, među kojima se posebno ističe Hailey Bieber, poznata po svom sofisticiranom, ali uvijek modernom stilu. Upravo je ona ovaj model prošetala i na crvenom tepihu Met Gale, čime je potvrdila da blejzer-haljina može biti jednako glamurozna kao i couture kreacije. Njezina popularnost među zvijezdama dokaz je da ovaj komad nije rezerviran samo za poslovne prilike, već se s lakoćom pretvara i u upečatljiv outfit za najglamuroznije događaje.
Kako ih nositi?
Haljinu u stilu blejzera možeš nositi na više načina, ovisno o prigodi – uz salonke ili elegantne gležnjače savršeno će pristajati poslovnim kombinacijama, dok će u večernjim izlascima zasjati uz visoke čizme ili sandale na petu i upečatljiv nakit. Za ležerniji dojam možeš je upariti s mokasinama ili robusnijim čizmama, a za svečanije prilike biraj modele od baršuna ili s diskretnim sjajem koji daju dodatnu dozu glamura.
Izuzetno svestrane i efektne, blejzer haljine savršeno su rješenje za poslovne sastanke, after-work druženja, večernje evente, pa čak i svečanije prigode. Zahvaljujući minimalističkoj, a opet upečatljivoj formi, uklapaju se u razne stilove i prilike.
Na kraju, izdvajamo nekoliko high street favorita koji su dostupni u aktualnim kolekcijama i idealan su dodatak jesenskoj garderobi.