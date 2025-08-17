Jakne za prve jesenske dane – stigli su najpoželjniji modeli sezone
Nova sezona je pred vratima, a s njom dolaze i svježija jutra i večeri koje traže dodatni sloj odjeće. Jesenske jakne već su stigle u dućane, a ovaj komad odjeće i ove godine potvrđuje svoj status modnog “must have” komada za jesen – praktičan, nosiv i savršen za slojevito odijevanje.
U fokusu ove sezone nalaze se bomber jakne od imitacije antilopa koje donose retro vibre, jakne od kože koje kombiniraju ležeran i sofisticiran dojam te kratki baloneri kao elegantna opcija za prijelazno razdoblje. Ovi modeli lako se uklapaju u svakodnevne kombinacije – bomber jaknu možeš nositi uz traperice i tenisice za opušteni look, kožnu jaknu uz midi haljinu i čizme za chic dojam, dok će kratki baloner biti idealan uz poslovne hlače ili suknju za uredske dane.
Bez obzira biraš li klasične tonove poput bež, crne i maslinaste ili želiš unijeti malo boje u garderobu, high street ponuda donosi raznovrsne modele za svaki stil i priliku. U nastavku donosimo favorite iz aktualne ponude koji će te savršeno pratiti kroz prve jesenske dane.