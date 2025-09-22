Jakna sa šalom? Je li to komad koji miriše na prošlost i vraća ženstvenost

Jakne sa šalom ponovno su u fokusu ove jeseni – praktične, elegantne i bezvremenske, idealne su za dane kad tražimo toplinu i stylish izgled u jednom

Temperature padaju, a dani postaju sve hladniji, pa u fokus opet dolaze topliji slojevi, jakne i kaputi. Ove se sezone modna scena ponovno vraća jednom od najpraktičnijih i najelegantnijih komada – jaknama sa šalom. Ovaj spoj topline i sofisticiranosti već sezonama oduševljava trendseterice, a posebno je popularan Toteme model koji je postao pravi it komad u street style kombinacijama. I dok je original luksuzna investicija, slični modeli mogu se pronaći i u high street ponudi, što znači da svatko može pronaći verziju za sebe.

Trendovi za sezonu jesen/zima 2025.

Ove jeseni u fokusu su oversized siluete koje odišu udobnošću, kao i modeli koji naglašavaju minimalizam – čiste linije i jednostavan kroj uz efektan šal koji daje završni touch. Neutralne boje poput bež, sive, smeđe i crne ostat će najtraženije, no u trendu će biti i mustard žuta i čokoladno smeđa, a za one koje žele unijeti dozu svježine u jesenski outfit tu su i modeli s kariranim uzorom, koji se ove jeseni vraća na velika vrata. Kad je riječ o materijalima, vuna i kašmir dominiraju i najbolji su izbor za hladnije dane.

Kako nositi jakne sa šalom?

Jakna sa šalom je sama po sebi statement komad, pa je najbolje kombinirati je s jednostavnijim komadima: trapericama ravnog kroja, klasičnim crnim hlačama ili pletenim haljinama koje dodatno naglašavaju elegantnu notu. Za dnevne kombinacije odlično se slaže s kožnim čizmama do gležnja ili mokasinkama, dok će večernje kombinacije podignuti visoke čizme i elegantne torbe u kontrastnoj boji.

Bilo da biraš Toteme original ili pristupačniji high street model, jakna sa šalom pokazuje da su bezvremenski komadi najbolja modna investicija. Ona je spoj stila i praktičnosti, a ove jeseni bit će tvoj saveznik u stvaranju zanimljivih outfita koji su istovremeno topli, chic i ženstveni.

Massimo Dutti - 189 €

Massimo Dutti - 249 €

Cos - 199 €

Cos - 199 €

Sézane - 395 €

Sézane - 395 €

Sézane - 270 €

Toteme - 910 €