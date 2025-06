It cure ih obožavaju: Capri hlače su se vratile na velika vrata

Capri hlače, nekad zaštitni znak filmskih diva zlatnog doba Hollywooda, danas ponovno osvajaju modnu scenu – i to s više stila nego ikad. Trendseterice poput Hailey Bieber i Kendall Jenner dokazuju da ovaj retro kroj ima itekako svoje mjesto u suvremenim garderobama, a modni brendovi ga interpretiraju na razne načine – od tajica do traperica

Jedan pogled na modne piste, Instagram profile i ulice modnih metropola dovoljan je da shvatiš – capri hlače su ponovno "in". Ove hlače koje završavaju ispod koljena, a iznad gležnja, nekad omiljen komad Audrey Hepburn, ponovno su osvojile srca trendseterica diljem svijeta. Povijesno gledano, capri hlače bile su simbol ženstvenosti i elegantne ležernosti 50-ih i 60-ih godina, a kroz desetljeća su se neprestano vraćale na modnu scenu – od vibrantnih verzija 80-ih do minimalizma 2000-ih.

Danas su ponovno na vrhuncu popularnosti, a nose ih svi – od Kendall Jenner i Hailey Bieber do Meghan Markle i Zoë Kravitz. Ove ih sezone viđamo u svim oblicima – kao tajice, klasične hlače, pa čak i kao traperice, a pojavile su se i u kolekcijama renomiranih modnih kuća poput Louis Vuittona, Chloéa, Burberryja i Chanela. Modna industrija službeno je stala iza ovog trenda, a društvene mreže dodatno su ga pogurale u prvi plan.

Kako odabrati idealan kroj?

Capri hlače pristaju različitim tipovima tijela, ali ključ je u odabiru pravilnog kroja. Žene nižeg rasta birat će one koje su kraće i više pripijene uz nogu, dok visoke mogu nositi i šire modele koji nalikuju culotte modelima. Ako želiš vizualno izdužiti siluetu, kombiniraj ih s kitten potpeticama, Mary Jane balerinkama ili sandalama s tankim remenčićima.

Stiliziraj ih s dozom modernog šarma

Za ured ili brunch, biraj capri hlače u klasičnoj crnoj ili bijeloj boji – one idu uz sve. Kombiniraj ih s laganom košuljom, blejzerom i decentnim nakitom za dotjeran izgled. Ako želiš zaigraniji stil, biraj modele u gingham uzorku ili pastelnim tonovima – koji su savršeni za ljeto. Ravne natikače, tanki kardigan i šik torba od rafije čine savršen dnevni look.

Za večernje varijante, inspiraciju možeš potražiti kod Belle Hadid, koja capri hlače kombinira s večernjim topovima s golim leđima i elegantnim torbicama. Zoë Kravitz bira opušteniju estetiku – capri hlače, oversized košulja i balerinke, dok je Hailey Bieber odabrala razigrani model s točkastim printom.

Profimedia

Povratak s dozom nostalgije i suvremenosti

Capri hlače možda jesu komad s bogatom retro prošlošću (prisjeti se samo Audrey u Sabrini ili Prazniku u Rimu), no u današnjoj interpretaciji djeluju svježe i suvremeno. U zadnjih nekoliko sezona viđene su na pistama Chanela, Jacquemusa i Copernija, u raznim varijacijama – od polka dot printa do traper verzija sa sportskim štihom. Čak su i Olsen blizanke u The Row kolekciji stilizirale capri hlače na prepoznatljiv chic način – s oversized košuljom, puloverom i sandalama preko najlonki.

Capri hlače više nisu rezervirane samo za modne nostalgičare. U svom modernom izdanju one su elegantne, razigrane i svestrane – savršen komad za sve koji žele biti u trendu, a ostati vjerni vlastitom stilu. Ako ih još uvijek ne posjeduješ u ormaru, sada je savršen trenutak da se to promijeni. Brojni high street brendovi su slijedili ovaj trend i uključili ih u svoje kolekcije, a one najbolje modele donosimo u nastavku.

Zara - 25,95 €

Stradivarius - 19,99 €

Stradivarius - 25,99 €

Bershka - 19,99 €

COS - 79 €

COS - 99 €

H&M - 19,99 €

H&M - 19,99 €

H&M - 24,99 €