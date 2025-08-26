Isabelle Huppert je ikona stila koja prkosi trendovima i od koje možemo učiti

Isabelle Huppert već desetljećima dokazuje da prava elegancija ne poznaje godine. Sa svojim nenametljivim, a uvijek odvažnim modnim izričajem, francuska ikona stila pokazuje kako se jednostavnost, samopouzdanje i doza misterije pretvaraju u nepogrešiv chic

Postoje knjige, serije i beskonačni članci koji pokušavaju dokučiti tajnu francuskog stila, onaj neuhvatljivi je ne sais quoi koji žene diljem svijeta fascinira desetljećima. No, ako tražiš odgovore, dovoljno je pogledati jednu osobu – filmsku i modnu ikonu Isabelle Huppert. Ona je hodajuća definicija pariškog chica, žena čiji stil nije određen godinama ni prolaznim trendovima, već stavom, inteligencijom i beskompromisnom autentičnošću.

Tko je Isabelle Huppert?

Prije nego što zaronimo u njezin ormar, važno je razumjeti tko je žena koja nosi tu odjeću. S više od 120 filmskih uloga, Isabelle Huppert jedna je od najcjenjenijih i najproduktivnijih glumica svoje generacije. Od pobjede na festivalu u Cannesu do Zlatnog globusa i nominacije za Oscara za ulogu u kontroverznom filmu Elle, njezina karijera svjedoči o hrabrosti i svestranosti. Upravo ta spremnost na rizik i duboko razumijevanje karaktera očituje se i u njezinom modnom izričaju. Ona ne nosi odjeću, ona je interpretira.

Profimedia

Tajna je u stavu, ne u odjeći

Ključ Huppertinog stila leži u slasnom paradoksu koji definira istinsku eleganciju: morate se potruditi, ali se to ne smije vidjeti. Njezina odjeća je gotovo uvijek dizajnerska, od Armanija do Balenciage, i skrojena do savršenstva, no ona je nosi s nonšalancijom kao da je upravo odradila kupovinu na tržnici, a ne koračala crvenim tepihom.

"Ne mogu zamisliti kako drugi doživljavaju ono što nosim, i hvala Bogu na tome. Bilo bi zamorno uzimati u obzir tuđi ukus", izjavila je jednom za britanski Vogue. Ta rečenica sažima esenciju njezina pristupa. Francuskinje, čini se, instinktivno znaju ono što ostatak svijeta uči godinama – stil je rijetko o samoj odjeći, a gotovo uvijek o stavu osobe koja je nosi.

Profimedia

Profimedia

Profimedia

Moć odijela i dječačke siluete

Ako postoji jedan odjevni predmet koji definira stil Isabelle Huppert, onda je to odijelo. Posljednjih 20 godina, crna odijela okosnica su njezine garderobe za crveni tepih. Njezin stilist, Jonathan Huguet, koji surađuje i s drugim francuskim divama poput Juliette Binoche, ističe njezinu sklonost dječačkim siluetama. "Ona je prava fashionistica, poznaje brendove i dizajnere. Bliska je s kućama poput Armanija, koje se vole igrati s muškom garderobom na ženama", objasnio je. Njezina kolekcija odijela je golema, od klasičnih crnih smokinga do modernih krojeva s potpisom Diora ili Berluttija, dokazujući da ništa ne odiše samopouzdanjem kao savršeno skrojeno odijelo.

Profimedia

Odvažna igra s klasikom

Iako je vjerna klasici, Huppert nikada nije dosadna. Ona se ne boji eksperimentirati s avangardnim komadima, "underground" dizajnerima, baršunastim minicama, jarkim bojama ili prozirnim materijalima. Njezina nedavna uloga muze kuće Balenciaga savršeno prikazuje tu njezinu odvažniju stranu. S druge strane, njezina ljubav prema crnoj boji je legendarna. Omiljena haljina joj je, kako je otkrila, crna kreacija Yvesa Saint Laurenta koju je nosila na dodjeli nagrada César 1999. godine. "Da mogu, nosila bih je svaki dan", rekla je.

Njezin stilist napominje kako pri odabiru uvijek pazi da se ona osjeća ugodno. "Nikada ne biram krute ili uske tkanine – uvijek meke siluete i teksture", kaže Huguet. To se vidi u načinu na koji nosi sve, od lepršavih Chloé haljina do traperica sa trapez nogavicama u stilu 70-ih.

Profimedia

Profimedia

Profimedia

Na kraju, stil Isabelle Huppert lekcija je o samopouzdanju. Ona nas uči da se oblačimo za sebe, a ne za druge, da vjerujemo svom instinktu i da uvijek ostavimo dozu misterije. U svijetu prezasićenom dijeljenjem svega, njezina suzdržanost i elegancija djeluju snažnije no ikad. Ona je dokaz da prava ikona ne slijedi trendove, već stvara vlastiti put i ostaje vjerno sebi, pokazujući da je stil istinska refleksija unutarnje snage i individualnosti.