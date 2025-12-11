Miris Božića: 10 neodoljivih recepata za kolače s kokosom

Kada se približi Božić, upravo kolači s kokosom unose onu prepoznatljivu dozu nostalgije i domaće čarolije koja podsjeća na djetinjstvo, obiteljska okupljanja i spokoj zimskih dana. Donosimo deset neodoljivih recepata koji spajaju klasične okuse s modernim pristupom, stvarajući slastice koje će zasjati na svakom blagdanskom stolu

Kokos je namirnica koja svojim mirisom i okusom unosi dašak egzotike u svaku slasticu, a za vrijeme blagdana postaje prava zvijezda božićnih kolača. Od sočnih kuglica i prhkih keksića do raskošnih torti, njegova svestranost omogućuje stvaranje slastica koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Pripremili smo deset provjerenih recepata koji će vaš blagdanski stol učiniti još bogatijim i slađim.

Bounty čokoladice

Zaboravite na kupovne verzije pune aditiva. Ove domaće Bounty pločice sočne su i neodoljive, a okusom nevjerojatno slične originalu. Priprema je brza i jednostavna, a rezultat će oduševiti sve ljubitelje kombinacije kokosa i čokolade.

Sastojci:

250 g margarina ili maslaca

300 g šećera

100 ml slatkog vrhnja

200 g kokosa

200 g čokolade za kuhanje

5 žlica ulja

Priprema:

Na laganoj vatri zagrijte slatko vrhnje, maslac i šećer dok se ne otope.

Pojačajte vatru i pustite da smjesa kratko proključa.

Maknite s vatre i umiješajte kokos dok ne dobijete kompaktnu smjesu.

U manji kalup (cca 20x30 cm) obložen papirom za pečenje rasporedite smjesu i dobro je utisnite.

Ostavite da se ohladi, prvo na sobnoj temperaturi, a zatim u hladnjaku barem 2 sata.

Stvrdnutu smjesu narežite na pločice i stavite u zamrzivač na 20 minuta.

Za glazuru otopite čokoladu s uljem. Umačite ohlađene pločice i slažite ih na papir za pečenje. Vratite u hladnjak da se čokolada stisne.

Pexels

Ruski kolačići s kokosom

Ovi keksići, poznati i kao ruski čajni kolačići, tope se u ustima i izgledom podsjećaju na prave snježne grude. Idealni su za zimske dane, a njihova prhka tekstura i bogat okus čine ih omiljenim blagdanskim desertom.

Sastojci:

230 g maslaca sobne temperature

130 g šećera u prahu

1 žličica ekstrakta vanilije

130 g glatkog brašna

100 g sitno sjeckanih oraha

½ žličice soli

Dodatno: 200 g šećera u prahu za valjanje

Priprema:

Pjenasto izmiksajte maslac, šećer u prahu i vaniliju.

U drugoj posudi pomiješajte brašno, orahe i sol pa lagano umiješajte u smjesu s maslacem.

Oblikujte kuglice promjera oko 3 cm i stavite ih na lim obložen papirom za pečenje. Ohladite ih u zamrzivaču 30 minuta.

Pecite u pećnici zagrijanoj na 175 °C oko 12-14 minuta.

Ostavite ih da se prohlade 3 minute, a zatim još tople uvaljajte u šećer u prahu.

Kada se potpuno ohlade, ponovno ih uvaljajte u šećer kako bi bile potpuno bijele.

Rafaelo kuglice

Klasik bez kojeg su blagdani nezamislivi. Ove kremaste kuglice s bademom u sredini i bogatim okusom kokosa pripremaju se bez pečenja i uvijek prve nestaju s pladnja.

Sastojci:

200 ml slatkog vrhnja

130 g maslaca

100 g šećera

100 g bijele čokolade

180 g kokosa

100 g mlijeka u prahu

50 g oljuštenih badema

50 g kokosa za posipanje

Priprema:

Na pari otopite slatko vrhnje, maslac, šećer i bijelu čokoladu.

Maknite s pare, dodajte mlijeko u prahu i kokos te dobro promiješajte.

Ostavite smjesu da se ohladi u hladnjaku.

Od ohlađene smjese oblikujte kuglice, u sredinu svake utisnite badem i uvaljajte ih u kokos.

Pexels

Kokos kiflice

Prhke i mirisne kiflice koje se tope u ustima. Savršeno se slažu uz šalicu čaja ili kave, a njihova priprema je jednostavna i brza.

Sastojci:

250 g glatkog brašna

150 g margarina ili maslaca

100 g šećera

100 g kokosa

1 jaje

1 puna žlica kiselog vrhnja

1 vanilin šećer

Šećer u prahu za posipanje

Priprema:

Od svih sastojaka zamijesite glatko tijesto.

Od tijesta oblikujte manje valjke, režite ih na jednake dijelove i oblikujte kiflice.

Slažite ih na lim obložen papirom za pečenje.

Pecite u zagrijanoj pećnici na 180 °C oko 12-13 minuta. Kiflice moraju ostati svijetle.

Ohlađene kiflice pospite šećerom u prahu.

Kuglof s kokosom i čokoladom

Sočan i aromatičan, ovaj kuglof idealan je kolač za blagdanska druženja. Kombinacija kokosa i čokolade uvijek je dobitna, a izgledat će predivno kao središnji desert na vašem stolu.

Sastojci:

4 jaja

1.5 šalica šećera

1 šalica ulja

1 šalica mineralne vode ili mlijeka

2 šalice mekog brašna

1.5 šalica kokosa

1 prašak za pecivo

Za glazuru: 150 g čokolade, 0.5 dcl mlijeka, kokos za posipanje

Priprema:

Izmiksajte jaja sa šećerom, postepeno dodajući ulje i mineralnu vodu.

Umiješajte brašno, kokos i prašak za pecivo.

Smjesu izlijte u namašćen i pobrašnjen kalup za kuglof.

Pecite oko sat vremena na 180 °C. Provjerite čačkalicom je li pečen.

Ohlađeni kuglof prelijte otopljenom čokoladom i pospite kokosom.

Pexels

Kokos gnijezda

Dekorativni i ukusni, ovi kolačići savršeni su za blagdanski stol. Jednostavni su za pripremu, a udubljenje u sredini možete puniti otopljenom čokoladom, Nutellom ili omiljenim džemom.

Sastojci:

200 g kokosovog brašna

150 g šećera u prahu

2 bjelanjka

1 žličica ekstrakta vanilije

Prstohvat soli

Priprema:

Pomiješajte kokos i šećer u prahu.

Bjelanjke s prstohvatom soli umutite u čvrst snijeg.

Lagano umiješajte snijeg i vaniliju u smjesu s kokosom.

Oblikujte kuglice, slažite ih na lim i u sredini svake napravite udubljenje.

Pecite 15-20 minuta na 150 °C, dok rubovi lagano ne porumene.

Ohlađena gnijezda napunite po želji.

Čupavci

Nezaobilazni klasik svakog blagdanskog stola. Mekani biskvit umočen u čokoladu i bogato uvaljan u kokos recept je za kolač koji svi vole i koji nikad ne izlazi iz mode.

Sastojci za biskvit:

3 jaja

200 g šećera

100 ml ulja

100 ml mlijeka

250 g glatkog brašna

1 prašak za pecivo

Za glazuru:

200 g čokolade za kuhanje

150 ml mlijeka

150 g maslaca

100 g šećera

Za valjanje:

200 g kokosovog brašna

Priprema:

Pjenasto umutite jaja i šećer. Dodajte ulje i mlijeko, a zatim brašno pomiješano s praškom za pecivo.

Smjesu izlijte u namašćen i pobrašnjen lim (cca 20x30 cm) i pecite na 180 °C oko 25 minuta.

Ohlađeni biskvit narežite na kocke.

Za glazuru, na laganoj vatri otopite čokoladu, mlijeko, maslac i šećer.

Svaku kocku biskvita umočite u toplu glazuru, ocijedite višak i odmah uvaljajte u kokos sa svih strana.

Pexels

Kokos rolada bez pečenja

Izuzetno dekorativna i ukusna, ova rolada je idealna kada nemate puno vremena. Tamna kora od keksa i bogata, svijetla krema od kokosa stvaraju savršen kontrast okusa i izgleda.

Sastojci za tamni dio:

250 g mljevenih keksa

100 g šećera u prahu

3 žlice kakaa

150 ml jake crne kave (ili mlijeka)

Sastojci za svijetli dio:

150 g maslaca sobne temperature

120 g šećera u prahu

150 g kokosa

Priprema:

Pomiješajte mljevene kekse, šećer u prahu i kakao. Postepeno dodajte kavu i umijesite kompaktnu smjesu.

Smjesu razvaljajte između dva lista papira za pečenje u oblik pravokutnika debljine oko pola centimetra.

Za kremu pjenasto izmiksajte maslac i šećer u prahu, pa umiješajte kokos.

Kremu ravnomjerno premažite preko tamne kore.

Pažljivo zarolajte roladu, omotajte je papirom za pečenje ili folijom i ostavite u hladnjaku najmanje 3-4 sata da se stisne.

Ohlađenu roladu režite na ploške.

Kokos poljupci

Lagani, hrskavi izvana, a mekani iznutra, ovi jednostavni kolačići rade se od samo nekoliko sastojaka. Poznati su i kao kokos makroni, a savršeni su za iskoristiti višak bjelanjaka.

Sastojci:

3 bjelanjka

Prstohvat soli

180 g šećera

1 žličica ekstrakta vanilije

200 g kokosovog brašna

Priprema:

Bjelanjke s prstohvatom soli umutite u čvrst snijeg.

Postupno dodajte šećer, žlicu po žlicu, neprestano miksajući dok ne dobijete gustu i sjajnu smjesu.

Lagano špatulom umiješajte ekstrakt vanilije i kokosovo brašno.

Pomoću dvije žličice ili slastičarske vrećice oblikujte hrpice na limu obloženom papirom za pečenje.

Pecite u pećnici zagrijanoj na 160 °C oko 15-20 minuta, dok ne dobiju zlatnožutu boju na rubovima.

Pexels

Sočne kokos kocke s grizom

Ovaj kolač je nevjerojatno sočan i brzo gotov, a kombinacija kokosa i griza daje mu posebnu teksturu. Preliven slatkim mlijekom, topi se u ustima i osvaja na prvi zalogaj.

Sastojci za biskvit:

2 jaja

1 šalica šećera

1 šalica griza

1 šalica kokosa

1 šalica mlijeka

1 šalica ulja

1 šalica glatkog brašna

1 prašak za pecivo (šalica od 200 ml)

Za preljev:

400 ml mlijeka

5 žlica šećera

1 vanilin šećer

Priprema: