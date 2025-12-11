403 Forbidden

Miris Božića: 10 neodoljivih recepata za kolače s kokosom

Ana Ivančić
11. prosinca 2025.

Pexels
Kada se približi Božić, upravo kolači s kokosom unose onu prepoznatljivu dozu nostalgije i domaće čarolije koja podsjeća na djetinjstvo, obiteljska okupljanja i spokoj zimskih dana. Donosimo deset neodoljivih recepata koji spajaju klasične okuse s modernim pristupom, stvarajući slastice koje će zasjati na svakom blagdanskom stolu

Kokos je namirnica koja svojim mirisom i okusom unosi dašak egzotike u svaku slasticu, a za vrijeme blagdana postaje prava zvijezda božićnih kolača. Od sočnih kuglica i prhkih keksića do raskošnih torti, njegova svestranost omogućuje stvaranje slastica koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Pripremili smo deset provjerenih recepata koji će vaš blagdanski stol učiniti još bogatijim i slađim.

Bounty čokoladice

Zaboravite na kupovne verzije pune aditiva. Ove domaće Bounty pločice sočne su i neodoljive, a okusom nevjerojatno slične originalu. Priprema je brza i jednostavna, a rezultat će oduševiti sve ljubitelje kombinacije kokosa i čokolade.

Sastojci:

  • 250 g margarina ili maslaca
  • 300 g šećera
  • 100 ml slatkog vrhnja
  • 200 g kokosa
  • 200 g čokolade za kuhanje
  • 5 žlica ulja

Priprema:

  • Na laganoj vatri zagrijte slatko vrhnje, maslac i šećer dok se ne otope.
  • Pojačajte vatru i pustite da smjesa kratko proključa.
  • Maknite s vatre i umiješajte kokos dok ne dobijete kompaktnu smjesu.
  • U manji kalup (cca 20x30 cm) obložen papirom za pečenje rasporedite smjesu i dobro je utisnite.
  • Ostavite da se ohladi, prvo na sobnoj temperaturi, a zatim u hladnjaku barem 2 sata.
  • Stvrdnutu smjesu narežite na pločice i stavite u zamrzivač na 20 minuta.
  • Za glazuru otopite čokoladu s uljem. Umačite ohlađene pločice i slažite ih na papir za pečenje. Vratite u hladnjak da se čokolada stisne.


Pexels

Ruski kolačići s kokosom

Ovi keksići, poznati i kao ruski čajni kolačići, tope se u ustima i izgledom podsjećaju na prave snježne grude. Idealni su za zimske dane, a njihova prhka tekstura i bogat okus čine ih omiljenim blagdanskim desertom.

Sastojci:

  • 230 g maslaca sobne temperature
  • 130 g šećera u prahu
  • 1 žličica ekstrakta vanilije
  • 130 g glatkog brašna
  • 100 g sitno sjeckanih oraha
  • ½ žličice soli
  • Dodatno: 200 g šećera u prahu za valjanje

Priprema:

  • Pjenasto izmiksajte maslac, šećer u prahu i vaniliju.
  • U drugoj posudi pomiješajte brašno, orahe i sol pa lagano umiješajte u smjesu s maslacem.
  • Oblikujte kuglice promjera oko 3 cm i stavite ih na lim obložen papirom za pečenje. Ohladite ih u zamrzivaču 30 minuta.
  • Pecite u pećnici zagrijanoj na 175 °C oko 12-14 minuta.
  • Ostavite ih da se prohlade 3 minute, a zatim još tople uvaljajte u šećer u prahu.
  • Kada se potpuno ohlade, ponovno ih uvaljajte u šećer kako bi bile potpuno bijele.

Rafaelo kuglice

Klasik bez kojeg su blagdani nezamislivi. Ove kremaste kuglice s bademom u sredini i bogatim okusom kokosa pripremaju se bez pečenja i uvijek prve nestaju s pladnja.

Sastojci:

  • 200 ml slatkog vrhnja
  • 130 g maslaca
  • 100 g šećera
  • 100 g bijele čokolade
  • 180 g kokosa
  • 100 g mlijeka u prahu
  • 50 g oljuštenih badema
  • 50 g kokosa za posipanje

Priprema:

  • Na pari otopite slatko vrhnje, maslac, šećer i bijelu čokoladu.
  • Maknite s pare, dodajte mlijeko u prahu i kokos te dobro promiješajte.
  • Ostavite smjesu da se ohladi u hladnjaku.
  • Od ohlađene smjese oblikujte kuglice, u sredinu svake utisnite badem i uvaljajte ih u kokos.


Pexels

Kokos kiflice

Prhke i mirisne kiflice koje se tope u ustima. Savršeno se slažu uz šalicu čaja ili kave, a njihova priprema je jednostavna i brza.

Sastojci:

  • 250 g glatkog brašna
  • 150 g margarina ili maslaca
  • 100 g šećera
  • 100 g kokosa
  • 1 jaje
  • 1 puna žlica kiselog vrhnja
  • 1 vanilin šećer
  • Šećer u prahu za posipanje

Priprema:

  • Od svih sastojaka zamijesite glatko tijesto.
  • Od tijesta oblikujte manje valjke, režite ih na jednake dijelove i oblikujte kiflice.
  • Slažite ih na lim obložen papirom za pečenje.
  • Pecite u zagrijanoj pećnici na 180 °C oko 12-13 minuta. Kiflice moraju ostati svijetle.
  • Ohlađene kiflice pospite šećerom u prahu.

Kuglof s kokosom i čokoladom

Sočan i aromatičan, ovaj kuglof idealan je kolač za blagdanska druženja. Kombinacija kokosa i čokolade uvijek je dobitna, a izgledat će predivno kao središnji desert na vašem stolu.

Sastojci:

  • 4 jaja
  • 1.5 šalica šećera
  • 1 šalica ulja
  • 1 šalica mineralne vode ili mlijeka
  • 2 šalice mekog brašna
  • 1.5 šalica kokosa
  • 1 prašak za pecivo
  • Za glazuru: 150 g čokolade, 0.5 dcl mlijeka, kokos za posipanje

Priprema:

  • Izmiksajte jaja sa šećerom, postepeno dodajući ulje i mineralnu vodu.
  • Umiješajte brašno, kokos i prašak za pecivo.
  • Smjesu izlijte u namašćen i pobrašnjen kalup za kuglof.
  • Pecite oko sat vremena na 180 °C. Provjerite čačkalicom je li pečen.
  • Ohlađeni kuglof prelijte otopljenom čokoladom i pospite kokosom.


Pexels

Kokos gnijezda

Dekorativni i ukusni, ovi kolačići savršeni su za blagdanski stol. Jednostavni su za pripremu, a udubljenje u sredini možete puniti otopljenom čokoladom, Nutellom ili omiljenim džemom.

Sastojci:

  • 200 g kokosovog brašna
  • 150 g šećera u prahu
  • 2 bjelanjka
  • 1 žličica ekstrakta vanilije
  • Prstohvat soli

Priprema:

  • Pomiješajte kokos i šećer u prahu.
  • Bjelanjke s prstohvatom soli umutite u čvrst snijeg.
  • Lagano umiješajte snijeg i vaniliju u smjesu s kokosom.
  • Oblikujte kuglice, slažite ih na lim i u sredini svake napravite udubljenje.
  • Pecite 15-20 minuta na 150 °C, dok rubovi lagano ne porumene.
  • Ohlađena gnijezda napunite po želji.

Čupavci

Nezaobilazni klasik svakog blagdanskog stola. Mekani biskvit umočen u čokoladu i bogato uvaljan u kokos recept je za kolač koji svi vole i koji nikad ne izlazi iz mode.

Sastojci za biskvit:

  • 3 jaja
  • 200 g šećera
  • 100 ml ulja
  • 100 ml mlijeka
  • 250 g glatkog brašna
  • 1 prašak za pecivo

Za glazuru:

  • 200 g čokolade za kuhanje
  • 150 ml mlijeka
  • 150 g maslaca
  • 100 g šećera

Za valjanje:

  • 200 g kokosovog brašna

Priprema:

  • Pjenasto umutite jaja i šećer. Dodajte ulje i mlijeko, a zatim brašno pomiješano s praškom za pecivo.
  • Smjesu izlijte u namašćen i pobrašnjen lim (cca 20x30 cm) i pecite na 180 °C oko 25 minuta.
  • Ohlađeni biskvit narežite na kocke.
  • Za glazuru, na laganoj vatri otopite čokoladu, mlijeko, maslac i šećer.
  • Svaku kocku biskvita umočite u toplu glazuru, ocijedite višak i odmah uvaljajte u kokos sa svih strana.


Pexels

Kokos rolada bez pečenja

Izuzetno dekorativna i ukusna, ova rolada je idealna kada nemate puno vremena. Tamna kora od keksa i bogata, svijetla krema od kokosa stvaraju savršen kontrast okusa i izgleda.

Sastojci za tamni dio:

  • 250 g mljevenih keksa
  • 100 g šećera u prahu
  • 3 žlice kakaa
  • 150 ml jake crne kave (ili mlijeka)

Sastojci za svijetli dio:

  • 150 g maslaca sobne temperature
  • 120 g šećera u prahu
  • 150 g kokosa

Priprema:

  • Pomiješajte mljevene kekse, šećer u prahu i kakao. Postepeno dodajte kavu i umijesite kompaktnu smjesu.
  • Smjesu razvaljajte između dva lista papira za pečenje u oblik pravokutnika debljine oko pola centimetra.
  • Za kremu pjenasto izmiksajte maslac i šećer u prahu, pa umiješajte kokos.
  • Kremu ravnomjerno premažite preko tamne kore.
  • Pažljivo zarolajte roladu, omotajte je papirom za pečenje ili folijom i ostavite u hladnjaku najmanje 3-4 sata da se stisne.
  • Ohlađenu roladu režite na ploške.

Kokos poljupci

Lagani, hrskavi izvana, a mekani iznutra, ovi jednostavni kolačići rade se od samo nekoliko sastojaka. Poznati su i kao kokos makroni, a savršeni su za iskoristiti višak bjelanjaka.

Sastojci:

  • 3 bjelanjka
  • Prstohvat soli
  • 180 g šećera
  • 1 žličica ekstrakta vanilije
  • 200 g kokosovog brašna

Priprema:

  • Bjelanjke s prstohvatom soli umutite u čvrst snijeg.
  • Postupno dodajte šećer, žlicu po žlicu, neprestano miksajući dok ne dobijete gustu i sjajnu smjesu.
  • Lagano špatulom umiješajte ekstrakt vanilije i kokosovo brašno.
  • Pomoću dvije žličice ili slastičarske vrećice oblikujte hrpice na limu obloženom papirom za pečenje.
  • Pecite u pećnici zagrijanoj na 160 °C oko 15-20 minuta, dok ne dobiju zlatnožutu boju na rubovima.


Pexels

Sočne kokos kocke s grizom

Ovaj kolač je nevjerojatno sočan i brzo gotov, a kombinacija kokosa i griza daje mu posebnu teksturu. Preliven slatkim mlijekom, topi se u ustima i osvaja na prvi zalogaj.

Sastojci za biskvit:

  • 2 jaja
  • 1 šalica šećera
  • 1 šalica griza
  • 1 šalica kokosa
  • 1 šalica mlijeka
  • 1 šalica ulja
  • 1 šalica glatkog brašna
  • 1 prašak za pecivo (šalica od 200 ml)

Za preljev:

  • 400 ml mlijeka
  • 5 žlica šećera
  • 1 vanilin šećer

Priprema:

  • Umutite jaja sa šećerom. Dodajte ostale sastojke za biskvit (griz, kokos, mlijeko, ulje, brašno i prašak za pecivo) i sve dobro sjedinite.
  • Smjesu izlijte u namašćen i pobrašnjen lim za pečenje i pecite na 180 °C oko 30 minuta.
  • Dok se kolač peče, pripremite preljev. Zakuhajte mlijeko sa šećerom i vanilin šećerom.
  • Vruć kolač izbodite vilicom na nekoliko mjesta i prelijte ga vrućim preljevom.
  • Ostavite da se potpuno ohladi i upije tekućinu. Po želji pospite dodatnim kokosom prije posluživanja.
