Miris Božića: 10 neodoljivih recepata za kolače s kokosom
Kokos je namirnica koja svojim mirisom i okusom unosi dašak egzotike u svaku slasticu, a za vrijeme blagdana postaje prava zvijezda božićnih kolača. Od sočnih kuglica i prhkih keksića do raskošnih torti, njegova svestranost omogućuje stvaranje slastica koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Pripremili smo deset provjerenih recepata koji će vaš blagdanski stol učiniti još bogatijim i slađim.
Bounty čokoladice
Zaboravite na kupovne verzije pune aditiva. Ove domaće Bounty pločice sočne su i neodoljive, a okusom nevjerojatno slične originalu. Priprema je brza i jednostavna, a rezultat će oduševiti sve ljubitelje kombinacije kokosa i čokolade.
Sastojci:
- 250 g margarina ili maslaca
- 300 g šećera
- 100 ml slatkog vrhnja
- 200 g kokosa
- 200 g čokolade za kuhanje
- 5 žlica ulja
Priprema:
- Na laganoj vatri zagrijte slatko vrhnje, maslac i šećer dok se ne otope.
- Pojačajte vatru i pustite da smjesa kratko proključa.
- Maknite s vatre i umiješajte kokos dok ne dobijete kompaktnu smjesu.
- U manji kalup (cca 20x30 cm) obložen papirom za pečenje rasporedite smjesu i dobro je utisnite.
- Ostavite da se ohladi, prvo na sobnoj temperaturi, a zatim u hladnjaku barem 2 sata.
- Stvrdnutu smjesu narežite na pločice i stavite u zamrzivač na 20 minuta.
- Za glazuru otopite čokoladu s uljem. Umačite ohlađene pločice i slažite ih na papir za pečenje. Vratite u hladnjak da se čokolada stisne.
Ruski kolačići s kokosom
Ovi keksići, poznati i kao ruski čajni kolačići, tope se u ustima i izgledom podsjećaju na prave snježne grude. Idealni su za zimske dane, a njihova prhka tekstura i bogat okus čine ih omiljenim blagdanskim desertom.
Sastojci:
- 230 g maslaca sobne temperature
- 130 g šećera u prahu
- 1 žličica ekstrakta vanilije
- 130 g glatkog brašna
- 100 g sitno sjeckanih oraha
- ½ žličice soli
- Dodatno: 200 g šećera u prahu za valjanje
Priprema:
- Pjenasto izmiksajte maslac, šećer u prahu i vaniliju.
- U drugoj posudi pomiješajte brašno, orahe i sol pa lagano umiješajte u smjesu s maslacem.
- Oblikujte kuglice promjera oko 3 cm i stavite ih na lim obložen papirom za pečenje. Ohladite ih u zamrzivaču 30 minuta.
- Pecite u pećnici zagrijanoj na 175 °C oko 12-14 minuta.
- Ostavite ih da se prohlade 3 minute, a zatim još tople uvaljajte u šećer u prahu.
- Kada se potpuno ohlade, ponovno ih uvaljajte u šećer kako bi bile potpuno bijele.
Rafaelo kuglice
Klasik bez kojeg su blagdani nezamislivi. Ove kremaste kuglice s bademom u sredini i bogatim okusom kokosa pripremaju se bez pečenja i uvijek prve nestaju s pladnja.
Sastojci:
- 200 ml slatkog vrhnja
- 130 g maslaca
- 100 g šećera
- 100 g bijele čokolade
- 180 g kokosa
- 100 g mlijeka u prahu
- 50 g oljuštenih badema
- 50 g kokosa za posipanje
Priprema:
- Na pari otopite slatko vrhnje, maslac, šećer i bijelu čokoladu.
- Maknite s pare, dodajte mlijeko u prahu i kokos te dobro promiješajte.
- Ostavite smjesu da se ohladi u hladnjaku.
- Od ohlađene smjese oblikujte kuglice, u sredinu svake utisnite badem i uvaljajte ih u kokos.
Kokos kiflice
Prhke i mirisne kiflice koje se tope u ustima. Savršeno se slažu uz šalicu čaja ili kave, a njihova priprema je jednostavna i brza.
Sastojci:
- 250 g glatkog brašna
- 150 g margarina ili maslaca
- 100 g šećera
- 100 g kokosa
- 1 jaje
- 1 puna žlica kiselog vrhnja
- 1 vanilin šećer
- Šećer u prahu za posipanje
Priprema:
- Od svih sastojaka zamijesite glatko tijesto.
- Od tijesta oblikujte manje valjke, režite ih na jednake dijelove i oblikujte kiflice.
- Slažite ih na lim obložen papirom za pečenje.
- Pecite u zagrijanoj pećnici na 180 °C oko 12-13 minuta. Kiflice moraju ostati svijetle.
- Ohlađene kiflice pospite šećerom u prahu.
Kuglof s kokosom i čokoladom
Sočan i aromatičan, ovaj kuglof idealan je kolač za blagdanska druženja. Kombinacija kokosa i čokolade uvijek je dobitna, a izgledat će predivno kao središnji desert na vašem stolu.
Sastojci:
- 4 jaja
- 1.5 šalica šećera
- 1 šalica ulja
- 1 šalica mineralne vode ili mlijeka
- 2 šalice mekog brašna
- 1.5 šalica kokosa
- 1 prašak za pecivo
- Za glazuru: 150 g čokolade, 0.5 dcl mlijeka, kokos za posipanje
Priprema:
- Izmiksajte jaja sa šećerom, postepeno dodajući ulje i mineralnu vodu.
- Umiješajte brašno, kokos i prašak za pecivo.
- Smjesu izlijte u namašćen i pobrašnjen kalup za kuglof.
- Pecite oko sat vremena na 180 °C. Provjerite čačkalicom je li pečen.
- Ohlađeni kuglof prelijte otopljenom čokoladom i pospite kokosom.
Kokos gnijezda
Dekorativni i ukusni, ovi kolačići savršeni su za blagdanski stol. Jednostavni su za pripremu, a udubljenje u sredini možete puniti otopljenom čokoladom, Nutellom ili omiljenim džemom.
Sastojci:
- 200 g kokosovog brašna
- 150 g šećera u prahu
- 2 bjelanjka
- 1 žličica ekstrakta vanilije
- Prstohvat soli
Priprema:
- Pomiješajte kokos i šećer u prahu.
- Bjelanjke s prstohvatom soli umutite u čvrst snijeg.
- Lagano umiješajte snijeg i vaniliju u smjesu s kokosom.
- Oblikujte kuglice, slažite ih na lim i u sredini svake napravite udubljenje.
- Pecite 15-20 minuta na 150 °C, dok rubovi lagano ne porumene.
- Ohlađena gnijezda napunite po želji.
Čupavci
Nezaobilazni klasik svakog blagdanskog stola. Mekani biskvit umočen u čokoladu i bogato uvaljan u kokos recept je za kolač koji svi vole i koji nikad ne izlazi iz mode.
Sastojci za biskvit:
- 3 jaja
- 200 g šećera
- 100 ml ulja
- 100 ml mlijeka
- 250 g glatkog brašna
- 1 prašak za pecivo
Za glazuru:
- 200 g čokolade za kuhanje
- 150 ml mlijeka
- 150 g maslaca
- 100 g šećera
Za valjanje:
- 200 g kokosovog brašna
Priprema:
- Pjenasto umutite jaja i šećer. Dodajte ulje i mlijeko, a zatim brašno pomiješano s praškom za pecivo.
- Smjesu izlijte u namašćen i pobrašnjen lim (cca 20x30 cm) i pecite na 180 °C oko 25 minuta.
- Ohlađeni biskvit narežite na kocke.
- Za glazuru, na laganoj vatri otopite čokoladu, mlijeko, maslac i šećer.
- Svaku kocku biskvita umočite u toplu glazuru, ocijedite višak i odmah uvaljajte u kokos sa svih strana.
Kokos rolada bez pečenja
Izuzetno dekorativna i ukusna, ova rolada je idealna kada nemate puno vremena. Tamna kora od keksa i bogata, svijetla krema od kokosa stvaraju savršen kontrast okusa i izgleda.
Sastojci za tamni dio:
- 250 g mljevenih keksa
- 100 g šećera u prahu
- 3 žlice kakaa
- 150 ml jake crne kave (ili mlijeka)
Sastojci za svijetli dio:
- 150 g maslaca sobne temperature
- 120 g šećera u prahu
- 150 g kokosa
Priprema:
- Pomiješajte mljevene kekse, šećer u prahu i kakao. Postepeno dodajte kavu i umijesite kompaktnu smjesu.
- Smjesu razvaljajte između dva lista papira za pečenje u oblik pravokutnika debljine oko pola centimetra.
- Za kremu pjenasto izmiksajte maslac i šećer u prahu, pa umiješajte kokos.
- Kremu ravnomjerno premažite preko tamne kore.
- Pažljivo zarolajte roladu, omotajte je papirom za pečenje ili folijom i ostavite u hladnjaku najmanje 3-4 sata da se stisne.
- Ohlađenu roladu režite na ploške.
Kokos poljupci
Lagani, hrskavi izvana, a mekani iznutra, ovi jednostavni kolačići rade se od samo nekoliko sastojaka. Poznati su i kao kokos makroni, a savršeni su za iskoristiti višak bjelanjaka.
Sastojci:
- 3 bjelanjka
- Prstohvat soli
- 180 g šećera
- 1 žličica ekstrakta vanilije
- 200 g kokosovog brašna
Priprema:
- Bjelanjke s prstohvatom soli umutite u čvrst snijeg.
- Postupno dodajte šećer, žlicu po žlicu, neprestano miksajući dok ne dobijete gustu i sjajnu smjesu.
- Lagano špatulom umiješajte ekstrakt vanilije i kokosovo brašno.
- Pomoću dvije žličice ili slastičarske vrećice oblikujte hrpice na limu obloženom papirom za pečenje.
- Pecite u pećnici zagrijanoj na 160 °C oko 15-20 minuta, dok ne dobiju zlatnožutu boju na rubovima.
Sočne kokos kocke s grizom
Ovaj kolač je nevjerojatno sočan i brzo gotov, a kombinacija kokosa i griza daje mu posebnu teksturu. Preliven slatkim mlijekom, topi se u ustima i osvaja na prvi zalogaj.
Sastojci za biskvit:
- 2 jaja
- 1 šalica šećera
- 1 šalica griza
- 1 šalica kokosa
- 1 šalica mlijeka
- 1 šalica ulja
- 1 šalica glatkog brašna
- 1 prašak za pecivo (šalica od 200 ml)
Za preljev:
- 400 ml mlijeka
- 5 žlica šećera
- 1 vanilin šećer
Priprema:
- Umutite jaja sa šećerom. Dodajte ostale sastojke za biskvit (griz, kokos, mlijeko, ulje, brašno i prašak za pecivo) i sve dobro sjedinite.
- Smjesu izlijte u namašćen i pobrašnjen lim za pečenje i pecite na 180 °C oko 30 minuta.
- Dok se kolač peče, pripremite preljev. Zakuhajte mlijeko sa šećerom i vanilin šećerom.
- Vruć kolač izbodite vilicom na nekoliko mjesta i prelijte ga vrućim preljevom.
- Ostavite da se potpuno ohladi i upije tekućinu. Po želji pospite dodatnim kokosom prije posluživanja.