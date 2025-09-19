Idealni za chic jesenske kombinacije: Puloveri s polo ovratnikom

Polo puloveri već su nekoliko sezona nezaobilazan modni komad, a ove jeseni ponovno potvrđuju svoj status klasika. Chic, elegantni i nevjerojatno praktični, idealni su za prijelazno razdoblje

Trend polo pulovera već sezonama ne silazi s vrha modne ljestvice – i s razlogom. Riječ je o udobnom, ali istovremeno elegantnom komadu koji spaja ležernost i sofisticiranost. Idealni su za prijelazno razdoblje kada nije ni pretoplo ni prehladno, a njihova jednostavnost omogućava beskrajne modne kombinacije.

Puloveri s polo ovratnikom najčešće dolaze u neutralnim nijansama poput bež, sive, bijele ili tamnoplave, no ove jeseni posebno su traženi i prugasti modeli koji unose dozu razigranosti u svaki outfit. Upravo ta kombinacija klasike i modernog čini ih savršenim izborom za dnevne i večernje stylinge.

Kako ih nositi? Polo pulover izgleda sjajno uparan s trapericama i mokasinkama za chic casual look, dok uz midi suknju i čizme na petu može postati dio profinjenog poslovnog izdanja. U kombinaciji s elegantnim hlačama ravnog kroja i balonerom, polo pulover dobiva bezvremensku notu, idealnu za jesenske gradske šetnje ili odlazak na posao.

Bez obzira biraš li klasične neutralne tonove ili trendi prugasti uzorak, riječ je o klasičnom, ali izuzetno svestranom komadu koji će moći nositi godinama. Najbolje polo pulovere iz high street ponude za ovu jesen izdvajamo u nastavku.

