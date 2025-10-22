Svi su se okretali za nogama mlade Zagrepčanke: Hulahopke s uzorkom kao najbolji modni dodatak

Lijepa plavuša prošetala je prošle subote u vrlo upečatljivom outfitu koji smo odmah primijetili. Pomalo rokerski outfit u crnoj boji začinila je detaljem

Iako dolaskom hladnijih dana dodajemo slojeve odjeće, jesen ne mora biti modno dosadna. Jednostavni komadi i zagasite boje modno će biti uzbudljiviji ako se doda samo jedan zanimljiv modni dodatak, a to mogu biti i hulahopke s uzorkom. Upravo ovakve detalje primijetili smo posljednjih subota na zagrebačkoj špici. Sve više žena hulahopke kombinira kao najzanimljiviji komad odjeće.

Goran Horvatinec

Lijepa plavuša prošetala je prošle subote u vrlo upečatljivom outfitu koji smo odmah primijetili. Pomalo rokerski outfit u crnoj boji začinila je detaljem. Sve je vrlo jednostavno - crna majica, kratke hlače, chunky čizme, mala crna torbica temelj su ovog modnog izdanja. Na tu vrlo jednostavnu kombinaciju dodala je bomber jaknu u lijepoj zagasitoj zelenoj boji, koja je malo posvijetlila crnu, ali opet nije se previše istaknula. I onda kao apsolutni savršen modni dodatak dolaze - crne hulahopke s uzorkom. Uočljive, podižu ovaj vrlo jednostavni outfit, ali opet vrlo ženstvene i sofisticirane.

Goran Horvatinec

Ništa u ovom modnom izdanju nije previše ni premalo - sve se savršeno spojilo, ali ipak je najljepši osmijeh i opuštenost ove lijepe djevojke.