Adaktar proizvodi ekskluzivno dostupni u BIPI

Najtraženiji proizvodi za oblikovanje obrva stigli su na police BIPA poslovnica diljem Hrvatske

Ljubitelji beauty trendova od sada će u poslovnicama austrijskog drogerijskog lanca BIPA Hrvatska moći pronaći proizvode brenda Adaktar, koji su po prvi put dostupni na hrvatskom tržištu, ekskluzivno u BIPI.

Adaktar je brend koji je osvojio beauty entuzijaste diljem regije svojim inovativnim i visokokvalitetnim proizvodima namijenjenima postizanju savršeno oblikovanih obrva i besprijekornog make-up izgleda. U bogatoj liniji ističu se Amino Gel, Concealer, Double obostrani kist, Laminator, Legend olovke za obrve u više nijansi te šiljilo, a svi su kreirani kako bi korisnicima omogućili precizno oblikovanje i definiciju obrva, uz profesionalne rezultate kod kuće.

„U BIPI kontinuirano radimo na proširenju naše ponude kako bismo našim kupcima omogućili pristup najnovijim i najkvalitetnijim beauty brendovima na tržištu. Iznimno nas veseli što smo upravo mi prvi u Hrvatskoj koji možemo predstaviti Adaktar proizvode i približiti ih našim kupcima. Sigurni smo da će njihova kvaliteta vrlo brzo osvojiti srca ljubitelja make-upa i postati njihov novi omiljeni saveznik u svakodnevnoj rutini obrva.“ – izjavila je Ivana Filić, Senior category manager dekorativne kozmetike u BIPI.

Dolazak Adaktar proizvoda na hrvatsko tržište obilježen je eventom u BIPA Backstage Studiju, gdje su se okupili brojni predstavnici medija, influenceri i partneri, a poseban gost bio je i Adam Adaktar, osnivač brenda, koji je sa sudionicima podijelio svoju priču i viziju brenda.

Osnivač brenda Adam Adaktar ovom je prilikom istaknuo: „Brend Adaktar je nastao iz želje da svatko može postići profesionalne rezultate kod kuće, koristeći proizvode koji su jednostavni, učinkoviti i napravljeni s pažnjom prema svakom detalju. Naše partnerstvo s BIPOM važan je korak u širenju brenda na novo tržište i radujem se što su naši proizvodi sada dostupni i hrvatskim korisnicima.“

Adaktar proizvodi dostupni su u BIPA poslovnicama diljem Hrvatske, a više o ponudi proizvoda možete pronaći na službenim stranicama BIPE.