Najljepše high street torbe koje izgledaju luksuzno

Torbe su neizostavan dodatak svake garderobe, a često upravo one daju završni pečat modnoj kombinaciji. Iako su dizajnerski modeli san mnogih zaljubljenica u modu, njihova je mana ta što su prilično skupocjene. Na sreću, u ponudi high street brendova mogu se pronaći modeli koji izgledaju jednako luksuzno i sofisticirano. Kvalitetni materijali, pažljivo osmišljeni detalji i trendovski elementi omogućuju da ove torbe budu savršen izbor za one koji žele stil bez kompromisa, ali uz povoljniju cijenu.

U aktualnim kolekcijama high street brendova mogu se pronaći torbe u raznim stilovima – od klasičnih tote modela do modernih mini torbica. Minimalistički dizajni s čistim linijama djeluju elegantno i profinjeno, dok suptilni detalji dodaju dozu luksuza. Posebno su popularne torbe izrađene od brušene kože, kao i modeli eko kože u neutralnim nijansama poput bež, smeđe i crne, koji se lako uklapaju u svaki stil i mogu se nositi od jutra do večeri. Uz to, ove su sezone hit i torbe u crvenoj boji, osobito one u bordo nijansi.

Za dnevne kombinacije, odličan izbor su veće torbe koje djeluju skupo zahvaljujući čvrstom materijalu i pažljivo osmišljenim detaljima. Ovakvi modeli savršeni su za posao ili gradske šetnje, a najbolje izgledaju u nijansama karamele, tamne čokolade ili klasične crne. S druge strane, za večernje prilike, high street brendovi nude clutch torbice s metalik efektima, bisernim aplikacijama i decentnim ukrasima koji lako mogu proći kao dizajnerski modeli.

Ako tražiš torbu koja izgleda profinjeno, a ne dolazi s vrtoglavom cijenom, sada je pravo vrijeme da istražiš high street kolekcije. S obzirom na bogatu ponudu, sigurno ćeš pronaći model koji izgleda jednako chic kao i luksuzni dizajnerski komadi. Kako bismo ti olakšali izbor, u nastavku smo izdvojili neke od naših high street favorita.

Mango - 59,99 €

Mango - 59,99 €

Mango - 199,99 €

Mango - 59,99 €

Mango - 89,99 €

Mango - 119,99 €

Zara - 25,95 €

Zara - 189 €

Zara - 22,95 €

Zara - 89,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 39,95 €

Reserved - 39,99 €

Reserved - 89,99 €

Reserved - 89,99 €

Reserved - 35,99 €

Reserved - 129,99 €