Najljepši modeli smeđih čizama iz novih kolekcija za prve jesenske dane

S dolaskom jeseni vrijeme je za topliju obuću, a među prvim favoritima svake sezone su čizme. Ove jeseni posebno se ističu modeli u smeđoj boji – chic, elegantni i savršeni za jesenski vibe

Stigli su hladniji dani i službeni početak jeseni, a to znači samo jedno – vrijeme je da iz ormara izvadimo topliju obuću. Čizme su jedan od prvih komada bez kojih ne možemo zamisliti jesen i zimu, a ove sezone posebno su u fokusu modeli u smeđoj boji.

Smeđa je tipična boja jeseni i savršeno se uklapa u cozy, slojevite kombinacije. Ove godine dodatno dobiva na važnosti – kolekcijama mnogih brendova vladaju smeđe čizme u svim varijantama: od klasičnih modela od glatke kože, do brušenih s boemskim prizvukom. Bilo da biraš minimalističke ili pak chunky modele, jedno je sigurno – smeđe čizme svaku će kombinaciju učiniti elegantnijom. Kako ih nositi? Odlično izgledaju uz traperice ravnog kroja i oversized kapute za casual look, dok će uz midi suknju ili haljinu dodati romantičnu i ženstvenu notu. Za urbani štih možeš ih kombinirati s kožnim jaknama i pletenim puloverima, dok će uz neutralne nijanse poput bež, sive i krem još više doći do izražaja.

Smeđe čizme ove su sezone must have – praktične, moderne i dovoljno svestrane da ih nosiš u svim prigodama. Naše favorite iz aktualne ponude high street brendova donosimo u nastavku.

Zara - 89,95 €

Zara - 99,95 €

Zara - 59,95 €

Zara - 109 €

Zara - 99,95 €

Zara - 79,95 €

Mango - 89,99 €

Mango - 99,99 €

Massimo Dutti - 179 €

Massimo Dutti - 189 €

Reserved - 89,99 €

Reserved - 89,99 €

Reserved - 59,99 €