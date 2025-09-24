Najljepši modeli smeđih čizama iz novih kolekcija za prve jesenske dane
Stigli su hladniji dani i službeni početak jeseni, a to znači samo jedno – vrijeme je da iz ormara izvadimo topliju obuću. Čizme su jedan od prvih komada bez kojih ne možemo zamisliti jesen i zimu, a ove sezone posebno su u fokusu modeli u smeđoj boji.
Smeđa je tipična boja jeseni i savršeno se uklapa u cozy, slojevite kombinacije. Ove godine dodatno dobiva na važnosti – kolekcijama mnogih brendova vladaju smeđe čizme u svim varijantama: od klasičnih modela od glatke kože, do brušenih s boemskim prizvukom. Bilo da biraš minimalističke ili pak chunky modele, jedno je sigurno – smeđe čizme svaku će kombinaciju učiniti elegantnijom. Kako ih nositi? Odlično izgledaju uz traperice ravnog kroja i oversized kapute za casual look, dok će uz midi suknju ili haljinu dodati romantičnu i ženstvenu notu. Za urbani štih možeš ih kombinirati s kožnim jaknama i pletenim puloverima, dok će uz neutralne nijanse poput bež, sive i krem još više doći do izražaja.
Smeđe čizme ove su sezone must have – praktične, moderne i dovoljno svestrane da ih nosiš u svim prigodama. Naše favorite iz aktualne ponude high street brendova donosimo u nastavku.