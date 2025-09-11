Haljina Selene Gomez idealna je za vjenčanja, a mi smo pronašli povoljne verzije

Bilo da izaberete mini model ili pak maxi verziju, ne možete pogriješiti

Ako nemate inspiraciju što obući na nadolazeća jesenska vjenčanja, možda vas dvije holivudske zvijezde potaknu na kupnju efektnih modela haljina. Radi se o crvenom modelu s kojim ne možete proći nezamijećeno. Bilo da izaberete mini model ili pak maxi verziju, ne možete pogriješiti.

Pjevačica Selena Gomez svojom je pojavom izazvala pravu senzaciju pojavivši se vatreno crvenoj mini haljini. Haljina je posebna zbog elegantnog cvjetnog brokata.

Profimedia

Nakon što je na snimanju nosila zavodljivu crnu haljinu bez naramenica, Selena se preobukla u vatreno crvenu mini haljinu s elegantnim cvjetnim brokatom. Uski kroj i mini dužina haljine savršeno su isticali njezine vitke noge. Otkriveno rame s jedne strane učinio je cijeli outfit zavodljivim. Sandale na petu s remenčićima upotpunile su cijelu kombinaciju. Tamnu kosu, Selena je skupila u visoku punđu, a lice je istaknula minimalističkim make up-om, uskladivši nijansu ruža s crvenom bojom haljine.

Profimedia

Glumica Felicity Jones također je zasjala na crvenom tepihu Toronto International Film Festivala. 41-godišnja engleska glumica, privukla je poglede u elegantnoj crvenoj dugoj haljini. Njen upečatljiv stajling uključivao je strukturirani dekolte, bočne proreze i siluetu koja laskavo ističe figuru, upotpunjenu dramatičnim plaštem.

Profimedia

Felicity je izgled upotpunila sjajnim dijamantnim naušnicama. Smeđa kosa bila joj je uredno skupljena u elegantnu punđu dok je samouvjereno pozirala pred kamerama.

Profimedia

I high sreet trgovine imaju bogate ponude, pa u nastavku pogledaj neke od modela koje smo izdvojili.

Zara-29,95 €

Zara - 39,95 €

Reserved- 19,99 €

Reserved- 39,99 €

Zara - 29,95 €