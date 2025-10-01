Hailey Bieber u mini haljini i Zagrepčanka u efektnom kombinezonu. Koja bolje nosi leopard uzorak?
Hailey Bieber nerijetko oduševljava svojim modnim izričajem, a nedavno je na reviji u Parizu privukla sve poglede u prozirnoj mini haljini s leopard uzorkom, ispod koje su se nazirale crne hlačice. Hrabro izdanje upotpunila je crnim platformama i ovalnim sunčanim naočalama. Manekenka je ovim izdanjem pokazala kako leopard može biti izazovan i elegantan u isto vrijeme.
No, leopard uzorak ne privlači pažnju samo u Parizu. Na zagrebačkoj špici čest je prizor, a mi smo uočili damu koja je isti motiv nosila u dnevnom izdanju, odabravši elegantan kombinezon i minimalistične detalje. Predivna brineta lepršavi kombinezon upotpunila je klasičnim crnim salonkama, malom bijelom torbicom te efektnim sunčanim naočalama. Jarko crveni ruž dodatno je naglasio upečatljiv uzorak.
Neosporno je da će leopard uzorak vladati i ove sezone, a svako malo se vraća na modnu scenu. Već dominira kolekcijama high street brendova, a može se pronaći na jaknama, haljinama, cipelama, ali i modnim dodacima.