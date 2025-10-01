Hailey Bieber u mini haljini i Zagrepčanka u efektnom kombinezonu. Koja bolje nosi leopard uzorak?

Neosporno je da će leopard uzorak vladati i ove sezone, a već dominira kolekcijama high street brendova

Hailey Bieber nerijetko oduševljava svojim modnim izričajem, a nedavno je na reviji u Parizu privukla sve poglede u prozirnoj mini haljini s leopard uzorkom, ispod koje su se nazirale crne hlačice. Hrabro izdanje upotpunila je crnim platformama i ovalnim sunčanim naočalama. Manekenka je ovim izdanjem pokazala kako leopard može biti izazovan i elegantan u isto vrijeme.

Profimedia

Profimedia

No, leopard uzorak ne privlači pažnju samo u Parizu. Na zagrebačkoj špici čest je prizor, a mi smo uočili damu koja je isti motiv nosila u dnevnom izdanju, odabravši elegantan kombinezon i minimalistične detalje. Predivna brineta lepršavi kombinezon upotpunila je klasičnim crnim salonkama, malom bijelom torbicom te efektnim sunčanim naočalama. Jarko crveni ruž dodatno je naglasio upečatljiv uzorak.

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Neosporno je da će leopard uzorak vladati i ove sezone, a svako malo se vraća na modnu scenu. Već dominira kolekcijama high street brendova, a može se pronaći na jaknama, haljinama, cipelama, ali i modnim dodacima.