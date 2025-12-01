Glamur u Marakešu: Jodie Foster i Jenna Ortega zadivile u posebnim izdanjima

Crveni grad ponovno je postao središte svjetske kinematografije i visoke mode. Od 28. studenog do 6. prosinca 2025. godine, Marakeš je domaćin 22. izdanja Međunarodnog filmskog festivala (FIFM), a i ovogodišnje izdanje je modno opet zanimljivo. Iako je žiri predvodio oskarovac Bong Joon Ho, fokus medija i modnih kritičara bio je usmjeren na dvije mlade holivudske zvijezde koje su preuzele ulogu članica žirija – Jennu Ortegu i Anyu Taylor-Joy. Njihova pojavljivanja donijela su spoj klasičnog glamura, gotičke romantike i avangardnog dizajna.

Jenna Ortega, najmlađa članica žirija u povijesti festivala, ostala je vjerna svojoj estetici mračne sofisticiranosti. Na otvaranju je nosila strukturiranu crnu haljinu s asimetričnim izrezom i golim leđima, upotpunjenu robusnim čizmama umjesto salonki. Kasnije je strogoću zamijenila fluidnošću u svilenoj haljini boje bjelokosti kuće Dolce & Gabbana, uz dramatičan beauty izgled s izbijeljenim obrvama. S druge strane, Anya Taylor-Joy stigla je kao ambasadorica visoke mode. Za otvaranje je odabrala prilagođenu crnu Dior haljinu s cvjetnim aplikacijama, dok je za press konferenciju izvukla rijedak vintage komad Johna Galliana iz 2001. godine. Svoj niz uspješnih izdanja zaključila je zlatnom plisiranom haljinom koja je prizivala duh zlatnog doba Hollywooda.

Iako su mlađe članice žirija privukle veliku pažnju, festival u Marakešu okupio je i brojne druge istaknute žene iz svijeta filma koje su pokazale zavidnu eleganciju. Jodie Foster primila je počasnu nagradu za svoj rad, a ostala je vjerna svom prepoznatljivom stilu krojenih odijela i čistih linija, dajući događaju dodatnu težinu. Na crvenom tepihu pridružile su joj se belgijsko-francuska glumica Virginie Efira u zavodljivom crnom baršunu, kao i egipatska ikona Youssra te marokanska glumica Raouya, pokazujući da elegancija ne poznaje granice ni godine.