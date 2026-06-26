Fani Stipković i dalje ima besprijekoran stil: Ne znamo koja haljina nam je bolja

Kada čujemo ime Fani Stipković, na um nam padnu dvije stvari - sportsko novinarstvo i modni ukus. Novinarka s Korčule već neko vrijeme živi u Saudijskoj Arabiji gdje uživa u obiteljskom životu, karijeri i, naravno, modi

Nekada jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica u Hrvatskoj, Fani Stipković, posljednjih godina vodi život daleko od domaće televizijske svakodnevice. Novinarka i voditeljica preselila je fokus na međunarodnu karijeru, obitelj i novi život u inozemstvu.

Nakon što ju je karijera odvela u španjolski Madrid, Fani danas živi u Rijadu u Saudijskoj Arabiji sa suprugom Fernandom Hierrom i sinom Nicholasom Valentinom. Na društvenim mrežama Fani danas najčešće dijeli djeliće privatnog života: obiteljske trenutke, putovanja, modne kombinacije i prizore iz svakodnevice. Posvećena je majčinstvu, za koje na društvenim mrežama često ističe da ju je potpuno promijenilo kao osobu.

I dalje je prepoznatljiva po elegantnom stilu. Oduvijek je poznata po ženstvenim kombinacijama, njegovanom izgledu i ljubavi prema modi, a ta se strast nastavila i na drugom kraju svijeta. Njezine objave iz Rijada često privuku pažnju upravo zbog spoja luksuznog, ali nenametljivog životnog stila.

Posljednja objava nastala je na putovanju u Ujedinjeno Kraljevstvo. Fani u videu u kojem sa sinom šeće vrtom nosi prekrasnu bordo haljinu do poda s bijelim točkama i bordo šalom oko vrata. Spektakularnu kombinaciju dopunila je Hermès Kelly 20 Désordre torbicom u bijeloj boji te sandala s blok petom i remenčićima iste boje. Kosu je svezala, a sve je zaokružila raskošnim zlatnim naušnicama i besprijekornim make-upom.

U sljedećoj objavi otkrila je još jednu prekrasnu haljinu - maksi lepršavu plavu haljinu koja joj stoji senzacionalno.

Iako više nije stalno pred kamerama kao u vrijeme rada na hrvatskim televizijama, Fani se nije povukla iz medija. Upravo suprotno, nastavila je graditi svoj međunarodni imidž kroz vlastite projekte i intervjue, a njezina karijera ostala je vezana uz sport, poznate osobe i lifestyle teme.

I Fanina ljubavna priča počela je kroz posao - Hierra je upoznala tijekom intervjua, a odnos se s vremenom pretvorio u vezu. Par se vjenčao 2023. godine, a iste godine dobili su sina. Bivši kapetan Real Madrida i bivši španjolski reprezentativac posljednjih godina vezan je uz nogometne projekte na Bliskom istoku, a obitelj se preselila u Saudijsku Arabiju zbog njegova poslovnog angažmana u klubu Al Nassr FC. Zanimljivo je da, unatoč životu između velikih svjetskih gradova, Fani često ističe povezanost s Hrvatskom. Tijekom posjeta domovini dijelila je trenutke iz Vele Luke, gdje rado provodi vrijeme sa sinom i obitelji.