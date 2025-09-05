Elegantno i praktično: Oversized sakoi koje ćeš obožavati ove jeseni

Jesen je idealno vrijeme za oversized sakoe – komad koji se s lakoćom uklapa u svaku kombinaciju i donosi dozu profinjenosti. U toplijim rujanskim danima može zamijeniti jaknu, a najnoviji modeli u neutralnim i zemljanim tonovima izgledaju moderno i chic

Jesenski dani uvijek nam donose povratak slojevitog odijevanja, a i ove sezone posebnu pažnju privlače oversized sakoi. Sako je neizostavan komad unutar poslovne garderobe, a modeli predimenzioniranog kroja djeluju chic i svestrano te podižu svaku kombinaciju. U rujanskim danima, kada to temperature još dopuštaju, oversized sako je idealna zamjena za jaknu, što ga čini praktičnim izborom za prijelazno razdoblje.

Najnoviji modeli dolaze u neutralnim i zemljanim tonovima – od klasične bež i sive pa do toplih nijansi smeđe i maslinaste. Takvi tonovi lako se uklapaju u jesensku garderobu i daju dozu profinjenosti svakodnevnim outfitima, bilo da ih nosiš na posao ili i ležernijim situacijama.

Kombinirati ih možeš na bezbroj načina: oversized sako odlično izgleda uz traperice i bijelu majicu za casual izgled, preko haljine daje moderan kontrast, dok u spoju s kožnim hlačama ili suknjom postaje večernji statement komad. Za poslovne kombinacije možeš ga nositi uz elegantne hlače ravnog kroja i mokasine ili gležnjače.

Bez obzira biraš li ga za poslovne obaveze, ležerne šetnje gradom ili večernje izlaske, oversized sako pokazuje se kao komad koji nikad ne izlazi iz mode. Njegova svestranost i lakoća kombiniranja čine ga pravim jesenskim saveznikom – dovoljno praktičnim da zamijeni jaknu, a opet dovoljno elegantnim da podigne svaki outfit. Naše high street favorite za ovu jesen donosimo u nastavku.

H&M - 44,99 €

H&M - 44,99 €

H&M - 37,99 €

Zara - 99,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 109 €

Zara - 39,95 €

Zara - 249 €

Mango - 79,99 €

Mango - 99,99 €

Arket - 159 €