Pronašli smo bijele košulja za svaku priliku, za odijelo i traperice

Bez obzira na trendove i modne novitete, bijela košulja uvijek ostaje nepogrešiv izbor. Radi se o jednom od onih bezvremenskih komada koji svakoj kombinaciji daju dozu elegancije i jednostavnog šika. Donosimo vodič kroz najbolje modele za jesensku sezonu

Ako postoji jedan odjevni komad koji nikada ne izlazi iz mode i uvijek iznova pronalazi svoje mjesto u garderobi, to je bijela košulja. Njezina jednostavnost i elegancija čine je ultimativnim modnim klasikom – komadom koji podjednako dobro pristaje i u poslovnom okruženju, i u ležernim dnevnim kombinacijama, i u svečanim prigodama. Upravo zato, bijela košulja nije samo odjeća – ona je osnova stila.

Zašto je bijela košulja neizostavna u ormaru?

Bijela košulja savršeno se prilagođava svakom stilu. Možeš je nositi uz traperice i mokasine za casual jesenski look, kombinirati je s elegantnim hlačama i balonerom za posao ili dodati statement nakit i visoke potpetice za večernji izlazak. Uvijek izgleda uredno, sofisticirano i svježe. Osim toga, zahvaljujući bezvremenskom dizajnu, nikada nećeš pogriješiti kada je uključiš u outfit.

Iako je bijela košulja klasik, svaka sezona donosi nove interpretacije ovog omiljenog komada. Jesen 2025. ističe raznolike trendove, od udobnih oversized modela do košulja stegnutih u struku koje djeluju izuzetno chic i profinjeno.

Kako kombinirati bijelu košulju ove jeseni?

Za jesenske dane u kojima se temperature mijenjaju iz sata u sat, bijela košulja bit će tvoj najvjerniji saveznik. Možeš je nositi ispod pletenog prsluka, uz kožni sako ili oversized baloner. Ako tražiš bezvremenski look, kombiniraj je s trapericama ravnog kroja i klasičnim mokasinama. Za poslovni outfit odaberi model u kombinaciji s elegantnim hlačama visokog struka, dok će u večernjim prilikama sjajno funkcionirati satenska verzija s midi suknjom i štiklama.

Bijela košulja je komad koji uvijek vrijedi imati u ormaru jer ćeš joj se stalno vraćati. Njena svestranost i bezvremenski dizajn čine je jednom od najboljih modnih investicija. Bilo da biraš klasičan kroj ili modernu interpretaciju s posebnim detaljima, bijela košulja ostaje sinonim elegancije i jednostavnog šika.

Najbolje modele iz aktualnih kolekcija za jesen izdvajamo u nastavku.

Mango - 49,99 €

Mango - 59,99 €

Mango - 39,99 €

Zara - 35,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 29,95 €

COS - 89 €

COS - 79 €

Massimo Dutti - 69,95 €

Massimo Dutti - 59,95 €