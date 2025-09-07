Moda
NA ZAGREBAČKIM ULICAMA
Elegantna dama sa zagrebačke špice zna kako nositi šarene detalje
7. rujna 2025.
Ovakva izdanja uvijek su pun pogodak za svaku prigodu
Zagrebačka špica uvijek je puna zaljubljenica u modu koje prate trendove, no ponekad nas oduševe klasične, a elegantne kombinacije s kojima ne možemo pogriješiti i koje su uvijek pun pogodak za svaku prigodu. Upravo se za takvu kombinaciju odlučila gospođa sa špice. Elegantno izdanje spaja klasičan i moderan stil.
Tamnoplava haljina jednostavnog, ravnog kroja naglašena je tankim remenom bijele boje, dok je bijeli sako lagano prebačen preko ramena dao dozu sofisticiranosti. Jednostavan stajling podignut je šarenom torbom s različitim uzorcima i cipelama s ljubičastim floralnim uzorkom. Detalji su unijeli razigranost u outfit. Crveni ruž i minimalistički nakit zaokružili su look koji odiše samopouzdanjem i elegancijom.
