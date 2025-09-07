Elegantna dama sa zagrebačke špice zna kako nositi šarene detalje

Ovakva izdanja uvijek su pun pogodak za svaku prigodu

Zagrebačka špica uvijek je puna zaljubljenica u modu koje prate trendove, no ponekad nas oduševe klasične, a elegantne kombinacije s kojima ne možemo pogriješiti i koje su uvijek pun pogodak za svaku prigodu. Upravo se za takvu kombinaciju odlučila gospođa sa špice. Elegantno izdanje spaja klasičan i moderan stil.

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Tamnoplava haljina jednostavnog, ravnog kroja naglašena je tankim remenom bijele boje, dok je bijeli sako lagano prebačen preko ramena dao dozu sofisticiranosti. Jednostavan stajling podignut je šarenom torbom s različitim uzorcima i cipelama s ljubičastim floralnim uzorkom. Detalji su unijeli razigranost u outfit. Crveni ruž i minimalistički nakit zaokružili su look koji odiše samopouzdanjem i elegancijom.