Nacionalna kampanja RTL-a 'Promet nije igra': Sigurnost djece zajednička je odgovornost

Početak školske godine donosi izazove na cestama, a ove će preko 35 tisuća prvašića diljem Hrvatske napraviti svoje prve samostalne korake i prometu, prema školi. Kako bi se aktualizirala tema sigurnosti najmlađih, RTL Hrvatska pokreće kampanju „Promet nije igra“ čiji je cilj podizanje svijesti o sigurnosti u prometu poticanjem odgovornog ponašanja vozača i edukacijom djece, osobito učenika prvih razreda osnovne škole, ali i njihovih roditelja o tome kako se ponašati odgovorno u prometu.

Poznata lica informativnog i zabavnog programa RTL-a ambasadori su kampanje te glavni protagonisti edukativnih promo spotova. A uz Anu Brdarić Boljat i Tomislava Jelinčića, zvijezde edukativnih videa su i njihova djeca – Anina kći Cvita i Tomislavov sin Vid.

„Jako je važno da u ovo vrijeme sve veće mobilnosti i opasnosti na cestama educiramo našu djecu. U prometu uvijek treba biti oprezan i svaka preporuka je dobrodošla. Velika je odgovornost na nama roditeljima da naučimo djecu kako se ponašati i na što paziti, ali je i velika odgovornost na djeci koja moraju shvatiti da promet nije igra“, istaknula je Ana Brdarić Boljat.

„Ako ovom kampanjom uspijemo spasiti makar jedno dijete, spriječiti jednu ozljedu ili sačuvati jedan život - već smo postigli mnogo. Vjerujem da će poruke kampanje potaknuti i vozače i roditelje i djecu da zastanu i promisle o svom ponašanju u prometu“, kazao je Tomislav Jelinčić, dodajući da kampanja podsjeća i na osnovna pravila poput prelaska ceste na zebri, čekanja zelenog svjetla i važnosti nošenja kacige tijekom vožnje na romobilu ili biciklu.

Kampanja će se provoditi tijekom rujna na svim platformama RTL-a - od televizije i web portala preko društvenih mreža do posebnih događanja za prvašiće. A upravo su oni najranjivija skupina - mnogi od njih će na putu do i iz škole prvi puta samostalno sudjelovati u prometu. Stoga je snimljena serija edukativnih promo spotova koji se obraćaju isključivo njima, na djeci razumljiv način, a emitirat će se na njihovu omiljenom kanalu, RTL Kockici.

„Početak školske godine donosi uzbuđenje, ali i povećanu odgovornost svih sudionika u prometu. Upravo sada posebno je važno da i vozači i djeca obrate dodatnu pozornost jer prevencija i edukacija mogu spasiti živote. I sam kao roditelj nastojim kroz igru i svakodnevne situacije učiti svoje djevojčice koliko je važno biti pažljiv i odgovoran“, naglasio je Edin Mehmedović.

Kampanja o sigurnosti djece u prometu „Promet nije igra“ još je jedan segment društveno odgovornog poslovanja RTL-a Hrvatske. Osim izvora informacija i zabave, RTL je i partner građanima - u edukaciji, prevenciji i osvještavanju. Sigurnost djece u prometu ne tiče se samo njih i njihovih roditelja, već i svakog vozača, pješaka i cijelog društva. Naša je zajednička zadaća stvarati sigurnije okruženje u kojem djeca mogu odrastati bez straha, a RTL želi biti glas koji na to podsjeća.

„Kao medij imamo moć, ali i obvezu koristiti svoje kanale za teme koje nadilaze svakodnevicu. Ako svojim pričama i kampanjama možemo potaknuti promjenu ponašanja i podići svijest, onda ispunjavamo svoju najvažniju društvenu ulogu, a to je biti partner zajednici i čuvar vrijednosti koje vrijede za sve nas“, istaknula je Ivana Brkić Tomljenović.

RTL, stoga, ima posebnu odgovornost u društvu - da bude više od promatrača, da ne bilježi samo stvarnost, već da aktivno potiče promjene na bolje. Mediji su ti koji svojim sadržajem mogu i moraju podsjećati na vrijednosti koje su temelj zdravog i sigurnog društva.