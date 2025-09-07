Horoskop za nedjelju: Za djevice je bolje da ne komentiraju, vodenjacima treba red

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu nedjelju

Ovan

LJUBAV: Izgledno je pretjerivanje ili samohvala u odnosima s drugima. Nekom će to možda biti simpatično, a nekom ići na živce. POSAO: Sve djelatnosti u kojim se zahtijeva suptilnost, intuicija, kreativni talenti ili slično, danas su odlično postavljeni. ZDRAVLJE&SAVJET: Kad jedete i gutate, činite to polako.

Bik

LJUBAV: Više ne možete idealizirati svoju najdražu osobu, jer vas stvarnost očito razuvjerava. Prihvatite je. POSAO: Razmatrat će se mogućnost jedne poslovne suradnje ili putovanja za koje još nije jasno da li bi bilo povoljno ili ne. ZDRAVLJE&SAVJET: Strpljen, spašen.

Blizanci

LJUBAV: Lucidnost i originalnost bit će vaše današnje osobine kojim ćete obogaćivati ljubavnu svakodnevicu. POSAO: Ako ste odlučili djelovati iz sjene, danas je dan u kom na takav način možete postići zavidne uspjehe. ZDRAVLJE&SAVJET: Okrenite se malo više sebi.

Rak

LJUBAV: Poboljšanje ljubavne situacije kod vas bi moglo izazvati i povećane ljubavnog apetita. Ipak, budite na zemlji. POSAO: Vaši nadređeni danas će vas zbunjivati svojom osjetljivošću. Pazite da vam ne nađu greške u detaljima. ZDRAVLJE&SAVJET: Rastu vaše čežnje.

Lav

LJUBAV: Budite podrška svojoj najdražoj osobi jer ona to od vas očekuje, a to i zaslužuje. Tako ćete unaprijediti svoj odnos. POSAO: Napreduju intelektualni i kreativni poslovi, ali i oni koji se rade u miru i tišini. Tu ćete dati sve od sebe. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguća je nesanica.

Djevica

LJUBAV: Toliko ćete se uspješno povezati s drugim oko sebe da ćete zaboraviti na kritike, obmane i provokacije. Opustit ćete se i uživati. POSAO: Možete slobodno učiniti nešto za sebe. Kome god to objasnite, razumjet će vas i prihvatiti to kao nešto normalno. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne komentirajte ništa.

Vaga

LJUBAV: Uspjet ćete udovoljiti svakoj želji voljene osobe. Vaša ljubaznost kao da nema kraja. U njoj i pretjerujte. POSAO: Moguće je da ćete se zateći u iskušenju nelegalne financijske transakcije. Pazite što vam nude ili obratno. ZDRAVLJE&SAVJET: Dogovarajte se.

Škorpion

LJUBAV: Pred vama je dan u kom će se miješati obične ugodne situacije i nešto sasvim nedokučivo što spada u svijet mašte. Balansirajte. POSAO: Kreativci će danas doći na svoje. Briljantne ideje dolazit će im same od sebe, a okolina će im vjerojatno dati podršku. ZDRAVLJE&SAVJET: Čudesni snovi će vas zbuniti.

Strijelac

LJUBAV: Budite ljubazni i strpljivi koliko god vam se činilo da trebate zavikati ili reagirati. Već sutra sve će vam izgledati drukčije. POSAO: Pred vama je iskušenje financijskog muljanja zbog neiskusnih ili mladih suradnika ili zbog neke zabave. ZDRAVLJE&SAVJET: Pomozite ako treba.

Jarac

LJUBAV: Već vas pomalo umaraju ljubavne zavrzlame, ali što je, tu je. Ni danas neće biti mnogo bolje, ali zato vi možete mirnije prolaziti kroz sve. POSAO: Iako će neki vaši kolege malo dramiti i biti osjetljivi, dobra je strana što će to pokrenuti kreativnost i donijeti nova rješenja. ZDRAVLJE&SAVJET: Nakon napora, odmorite.

Vodenjak

LJUBAV: Svoj ljubavni život danas ćete pokušati obogatiti nekim neobičnim erotskim idejama. To se ne mora svidjeti drugoj strani. POSAO: Kolege na poslu sve vas više cijene i uvažavaju, pa na tome gradite svoje novonastalo povjerenje. ZDRAVLJE&SAVJET: Držite se zakona i reda.

Ribe

LJUBAV: Ono što ste nekad obećali sebi danas se polako i ostvaruje. Vi uživate u društvu osobe koja vam je jako draga. POSAO: Moguće je da ćete dobiti zasluženo priznanje ili će se jasno pokazati rezultati vašeg prethodnog rada. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete zadovoljni.