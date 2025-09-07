Savršene jesenske boje na noktima - od terakote do crne

Jesen nam donosi zagasite tonove koji odišu elegancijom i profinjenošću. Od tamnozelene i bordo do terakote, smeđih tonova i klasične crne – ove boje savršeno se uklapaju u sezonske modne kombinacije i pružaju bezvremenski chic izgled noktima

S prvim jesenskim danima pastelne i nježne ljetne nijanse odlaze u drugi plan, a na scenu stupaju dublje, sofisticirane boje koje savršeno prate atmosferu sezone. Zagasite manikure već su nekoliko sezona veliki hit, a ove jeseni posebno su u trendu tamnozelena, boja terakote, nijanse smeđe, bordo te klasična crna. Ove boje ne samo da izgledaju chic, već se lako uklapaju i u elegantne i u casual outfite.

Zagasite manikure su savršen izbor za jesen jer objedinjuju eleganciju, svestranost i sezonski karakter. Bez obzira odlučiš li se za toplu terakotu, klasični bordo ili hrabru crnu, ovakve nijanse uvijek će dodati završni touch tvom jesenskom stilu. Ideje za inspiraciju potraži u nastavku.

Tamnozelena elegancija

Tamnozelena je boja koja unosi dozu mistike i prirodnog šarma. Odlično pristaje uz neutralne tonove poput bež i sive, ali i uz jesenske modne klasike – kožne jakne i vunene kapute. Idealna je za sve koji žele sofisticiran, ali ipak malo odvažniji izgled.

Toplina terakote

Inspirirana zemljanim tonovima i jesenskim lišćem, terakota je savršena boja za prijelaz iz ljeta u jesen. Pristaje uz zlatni nakit, smeđe torbe i čizme te unosi toplinu u svaku kombinaciju. Ova nijansa odlično naglašava kraću, urednu manikuru.

Smeđi tonovi

Od čokolade do kave s mlijekom – paleta smeđih nijansi apsolutni je hit jeseni 2025. Svaka nijansa odiše profinjenošću, a posebno dobro izgleda uz kremaste i bijele kombinacije. Smeđa manikura odličan je izbor i za poslovne i za opuštene prilike.

Bordo klasika

Bordo je bezvremenska boja koja se uvijek vraća na vrh jesenskih trendova. Bilo da se odlučiš za tamniji ton vina ili nešto svjetliju varijantu s crvenim podtonom, ova boja uvijek izgleda ženstveno i elegantno. Sjajno se slaže s crnim i sivim odjevnim kombinacijama.

Crna sofisticiranost

Crna manikura nikad ne izlazi iz mode, a ove jeseni dolazi u mat i sjajnim varijantama. Daje dozu drame i minimalizma, a istovremeno je univerzalna i chic. Posebno dobro izgleda uz srebrni nakit i večernje kombinacije.