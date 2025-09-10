Elegancija u boji šampanjca: Scarlett Johansson u haljini koja je zasjenila sve

Prirodan i svjež make up upotpunio je cijeli outfit, a frizura u obliku elegantne, blago razbarušene punđe

Scarlett Johansson uvijek je besprijekorno dotjerana i sređena, a često bira elegantne duge haljine za crveni tepih. Na premijeri svog novog filma Eleanor The Great na Toronto International Film Festivalu, četrdesetogodišnja glumica i redateljica pojavila se u elegantnoj Valentino haljini boje šampanjca s otvorenim leđima.

Riječ je o sofisticiranoj nijansi koja je ove sezone modni hit, kao i puder-roza. Otvorena leđa dodatno su naglasila njezine upečatljive tetovaže. Lagano spuštene naramenice stvorile su opušten dojam, a nježni materijal lagano je padao i stvorio fluidan kroj.

Prirodan i svjež make up upotpunio je cijeli outfit, a frizura u obliku elegantne, blago razbarušene punđe, otkrila je liniju vrata i još više naglasila efektan kroj haljine.