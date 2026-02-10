Elegancija bez premca: Angelina Jolie u prozirnoj haljini izgleda poput boginje

Slavna glumica Angelina Jolie godinama glasi kao jedna od najljepših žena svijeta, a sada je još jednom utvrdila tu titulu. Na pariškoj premijeri filma Couture Angelina se pojavila u prekrasnoj prozirnoj Givenchy haljini sa srebrnim vezom i svjetlucavim detaljima. Kombinaciju je upotpunila dijamantnim Garatti nakitom, koji je uz jednostavnu šminku i raspuštenu kosu u prvi plan pustio upravo haljinu o kojoj će se još dugo pričati. Naime, Angelina je pokazala da tzv. "gole" odnosno prozirne haljine itekako mogu izgledati sofisticirano i elegantno.

Profimedia

Jolie, poznata kao jedna od najbolje odjevenih žena svijeta, u filmu glumi Maxine Walker, američku redateljicu koja tijekom Tjedna mode u Parizu saznaje da boluje od raka dojke. No, film nije ni o modi ni o bolesti, već o odnosima između žena u teškim vremenima. Za Angelinu rad na ovom filmu ima i osobnu notu, budući da je njezina majka preminula od karcinoma dojke, a glumica je 2013. zbog rizika od nasljednog raka odstranila obje dojke.

Profimedia