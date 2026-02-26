Djevojka sa špice plijeni poglede kultnom torbicom i ženstvenim detaljem

Zagrebačka je špica prošle subote doživjela pravo modno osvježenje. Ova lijepa djevojka dokazala je da luksuzni detalji i oversized komadi mogu savršeno funkcionirati zajedno - a iznenadila je i nježnim komadom koji je outfitu dao dašak romantike

Subotnje hladno prijepodne u Zagrebu nije spriječilo modne entuzijastice da zablistaju na špici. Među njima, mlada i lijepa djevojka privukla je poglede svojim urbanim, a opet chic outfitom koji spaja udobnost i luksuz. Njena kombinacija pokazuje kako oversized siluete mogu savršeno funkcionirati s luksuznim modnim dodacima. Fotografiju ekskluzivno za Žena.hr snimio je Dosadni Fotograf.

Kruna looka: Kultni modni dodaci

Središnji dio outfita čini kultna Bottega Veneta Mini Jodie torba u crnoj boji, prepoznatljiva po isprepletenom uzorku kože i elegantnom čvoru na ručki. Na nogama nosi kultne Bottega Veneta Tire čizme s valovitim gumenim potplatom, must-have komad koji ove sezone dominira ulicama.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Gornji slojevi: Igra tekstura

Gornji dio outfita krasi voluminozna crna jakna od umjetne kože s naglašenim ovratnikom, dok masivni crni šal unosi dodatnu teksturu i toplinu. Ispod jakne proviruje bijeli čipkasti rub komada looku dodaje dašak ženstvenosti.

Završni detalji: Minimalizam s luksuznim pečatom

Svijetlosive traperice ravnog kroja donose svježinu i balansiraju tamni gornji dio, dok Gucci GG1604S sunčane naočale sa zlatnim heksagonalnim okvirom daju retro-luksuzan pečat i dodatno ističu elegantnu siluetu mlade dame. Cijeli styling odiše modernim urbanim šarmom, spajajući udobnost i visoku modu na način koji je teško ne primijetiti.