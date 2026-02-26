403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Moda
INSPIRACIJA ZA PROLJEĆE

Djevojka sa špice plijeni poglede kultnom torbicom i ženstvenim detaljem

Žena.hr
26. veljače 2026.
Djevojka sa špice plijeni poglede kultnom torbicom i ženstvenim detaljem
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Zagrebačka je špica prošle subote doživjela pravo modno osvježenje. Ova lijepa djevojka dokazala je da luksuzni detalji i oversized komadi mogu savršeno funkcionirati zajedno - a iznenadila je i nježnim komadom koji je outfitu dao dašak romantike

Subotnje hladno prijepodne u Zagrebu nije spriječilo modne entuzijastice da zablistaju na špici. Među njima, mlada i lijepa djevojka privukla je poglede svojim urbanim, a opet chic outfitom koji spaja udobnost i luksuz. Njena kombinacija pokazuje kako oversized siluete mogu savršeno funkcionirati s luksuznim modnim dodacima. Fotografiju ekskluzivno za Žena.hr snimio je Dosadni Fotograf.

Kruna looka: Kultni modni dodaci

Središnji dio outfita čini kultna Bottega Veneta Mini Jodie torba u crnoj boji, prepoznatljiva po isprepletenom uzorku kože i elegantnom čvoru na ručki. Na nogama nosi kultne Bottega Veneta Tire čizme s valovitim gumenim potplatom, must-have komad koji ove sezone dominira ulicama.

Djevojka sa špice plijeni poglede kultnom torbicom i ženstvenim detaljem
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Gornji slojevi: Igra tekstura

Gornji dio outfita krasi voluminozna crna jakna od umjetne kože s naglašenim ovratnikom, dok masivni crni šal unosi dodatnu teksturu i toplinu. Ispod jakne proviruje bijeli čipkasti rub komada looku dodaje dašak ženstvenosti.

Završni detalji: Minimalizam s luksuznim pečatom

Svijetlosive traperice ravnog kroja donose svježinu i balansiraju tamni gornji dio, dok Gucci GG1604S sunčane naočale sa zlatnim heksagonalnim okvirom daju retro-luksuzan pečat i dodatno ističu elegantnu siluetu mlade dame. Cijeli styling odiše modernim urbanim šarmom, spajajući udobnost i visoku modu na način koji je teško ne primijetiti.

 

Pročitajte još o:
Zagrebačka špicaModa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
INSPIRACIJA ZA PROLJEĆE
Djevojka sa špice plijeni poglede kultnom torbicom i ženstvenim detaljem