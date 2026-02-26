403 Forbidden

Fun
DRAMA NA VIDIKU

Opasna Slovenka: 'Nuša je jako dobar reality igrač pa joj se djevojke miču s puta'

Žena.hr
26. veljače 2026.
Opasna Slovenka: 'Nuša je jako dobar reality igrač pa joj se djevojke miču s puta'
RTL
Kao što je to već postalo uobičajeno u vili, djevojke su uz doručak i kavu komentirale najzanimljivije događaje iz prijašnjeg dana i čekale nove spojeve

Sofija misli da su se djevojke malo okrenule protiv Nuše, a Helena priznaje da zbog jučerašnje drame s njom - nije ugodna situacija u kući. „Svi osjetimo da je tu nešto bilo“, iskrena je Helena.

Opasna Slovenka: 'Nuša je jako dobar reality igrač pa joj se djevojke miču s puta'
RTL

„Od prvoga dana Anastasiju i mene gledaju kao prijetnju i zato nas baš i ne vole. Nije više u pitanju samo Karlo koji nam je pokazivao najviše pažnje, tu je sad i Petar koji to isto radi“, kaže Nuša koja smatra da je to razlog napetosti u vili.

Opasna Slovenka: 'Nuša je jako dobar reality igrač pa joj se djevojke miču s puta'
RTL

Sorayi se Karlo baš svidio, a i Helena razmišlja o njemu pa je tako Antoneli otkrila kako jedva čeka da se vrati u njegov tim jer ne osjeti to nešto s Petrom. „Teška nam je ova pozicija. Trebaš dobiti ružu od nekoga da bi mogao ići nekome drugom“, iskrena je Antonela.

Opasna Slovenka: 'Nuša je jako dobar reality igrač pa joj se djevojke miču s puta'
RTL

Laru zanima kakva je to drama bila sinoć, a djevojke objašnjavaju da je svaka od njih iznijela svoje mišljenje za večerom da bi se na kraju porječkale Nuša i Antonela.

Opasna Slovenka: 'Nuša je jako dobar reality igrač pa joj se djevojke miču s puta'
RTL

„Iskreno, nije mi žao, mislim da sam imala mjeru i nisam je htjela povrijediti, svakako sam htjela reći svoje mišljenje i stati na stranu koja je ispravna“, kaže Antonela i nastavlja: „Mislim da se za Nušu zna da je jako dobar reality igrač, ona ima iskustva u realityju pa joj se djevojke malo miču s puta.“

Opasna Slovenka: 'Nuša je jako dobar reality igrač pa joj se djevojke miču s puta'
RTL

Djevojkama je jako ugodno u Petrovu društvu, a Anastasia otvoreno kaže: „Osjećam se pored njega jako opušteno. Neću zatvoriti vrata za možda građenje nečeg više od prijateljstva, ali zasad to gledam kao prijateljstvo.“

Show 'Gospodin Savršeni' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

Pročitajte još o:
Gospodin Savršeni 2026RtlVoyo
DRAMA NA VIDIKU
