Duge suknje u bijeloj i crnoj boji za ženstvene kombinacije

Svaka nova sezona donosi nam neke nove modne trendove, a kao jedan od najpoželjnijih komada za ovo ljeto istaknule su se suknje svih krojeva i dužine. Suknje su, uz haljine, idealan dodatak ljetnoj garderobi, a ove se sezone u kolekcijama brendova našlo mnoštvo prekrasnih modela.

Jako su popularne duge odnosno maxi suknje, koje su odličan izbor za svakodnevne kombinacije, no odlično će izgledati i kao dio večernjeg looka tijekom toplih ljetnih večeri. U ponudi high street brendova mogu se pronaći modeli različitih stilova, od sveprisutnih traper suknji pa do šarmantnih boho modela koji su ovog ljeta biti jako IN.

Posebnu pažnju privlače suknje u bijeloj i crnoj boji koje će se s lakoćom prilagoditi svakom stilu i prilici, pristaju uz sve i jednostavno se stiliziraju. Odlično će izgledati uz ljetne topiće, košulju od lana ili običnu T-shirt majicu.

Uz dugu suknju svaki će ljetni look djelovati efektno i stylish, a s obzirom na to da su modeli u neutralnim nijansama poput crne i bijele klasik koji nikad ne izlazi iz mode, u njih se isplati investirati. One najljepše modele iz aktualne ponude za ljetne dane pred nama donosimo u nastavku.

