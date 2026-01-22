403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Moda
SHOPPING VODIČ

Traje drugi krug sniženja u Zari: Izdvojili smo top komade do 15 eura

Žena.hr
22. siječnja 2026.
Traje drugi krug sniženja u Zari: Izdvojili smo top komade do 15 eura
Zara
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Zara sniženje ušlo je u najzanimljiviju fazu – započeo je drugi krug, a popusti sada dosežu i do 70 posto. Iako se čini da je ponuda već dobrim dijelom razgrabljena, uz malo strpljenja još se uvijek mogu pronaći odlični modni komadi po cijenama do 15 eura, od hlača i bluza do haljina nosivih kroz više sezona

Sniženje u Zari ušlo je u svoju najuzbudljiviju fazu – započeo je drugi krug i popusti sada dosežu i do 70 posto. Upravo je ovo razdoblje kada su cijene vrlo povoljne, a komadi koji su prije nekoliko tjedana bili nedostižni sada se mogu uloviti za svega nekoliko eura. Iako je dio ponude već očekivano razgrabljen, strpljiva i snalažljiva potraga još uvijek može rezultirati odličnim modnim ulovima.

Drugi krug sniženja često stvara dojam da je već sve dobro rasprodano, no praksa pokazuje suprotno. U ponudi se i dalje mogu pronaći kvalitetne hlače, klasične bluze, haljine nosive kroz više sezona, ali i basic komadi koji su temelj svake garderobe. Upravo su ti bezvremenski modeli često najbolja kupnja na sniženjima jer ih je lako uklopiti u postojeće kombinacije i nositi godinama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli kasia (@cvseev)

Ako želiš izvući maksimum iz Zara sniženja, ključno je imati strategiju. Fokusiraj se na krojeve i materijale, a ne na trenutačne trendove. Provjeri sastav tkanina, obrati pažnju na šavove i kroj te se nemoj voditi isključivo veličinom na etiketi – neki modeli izgledaju bolje broj veći ili manji. Također, vrijedi redovito provjeravati webshop jer se artikli često vraćaju u prodaju. I kupnja u fizičkim trgovinama također može donijeti prednost jer se dio artikala ondje pojavi prije nego online, a često se mogu pronaći i posljednji komadi koji više nisu dostupni na webu. Brzi obilazak odjela koji te najviše zanimaju i jasna ideja što tražiš mogu uštedjeti i vrijeme i novac.

Na samom vrhuncu sniženja pravo je vrijeme za pametne modne ulove. Zato u nastavku donosimo naše favorite iz Zare koje se još uvijek isplati uloviti – sve po cijenama manjima od 15 eura.

Traje drugi krug sniženja u Zari: Izdvojili smo top komade do 15 eura
Zara, haljina - 9,99 €

Traje drugi krug sniženja u Zari: Izdvojili smo top komade do 15 eura
Zara, hlače - 7,99 €

Traje drugi krug sniženja u Zari: Izdvojili smo top komade do 15 eura
Zara, haljina - 9,99 €

Traje drugi krug sniženja u Zari: Izdvojili smo top komade do 15 eura
Zara, top - 5,99 €

Traje drugi krug sniženja u Zari: Izdvojili smo top komade do 15 eura
Zara, jakna - 11,99 €

Traje drugi krug sniženja u Zari: Izdvojili smo top komade do 15 eura
Zara, haljina - 9,99 €

Traje drugi krug sniženja u Zari: Izdvojili smo top komade do 15 eura
Zara, traperice - 9,99 €

Traje drugi krug sniženja u Zari: Izdvojili smo top komade do 15 eura
Zara, hlače - 7,99 €

Traje drugi krug sniženja u Zari: Izdvojili smo top komade do 15 eura
Zara, haljina - 9,99 €

Traje drugi krug sniženja u Zari: Izdvojili smo top komade do 15 eura
Zara, košulja - 7,99 €

Traje drugi krug sniženja u Zari: Izdvojili smo top komade do 15 eura
Zara, haljina - 9,99 €

Traje drugi krug sniženja u Zari: Izdvojili smo top komade do 15 eura
Zara, jakna - 11,99 €

Traje drugi krug sniženja u Zari: Izdvojili smo top komade do 15 eura
Zara, hlače - 11,99 €

Traje drugi krug sniženja u Zari: Izdvojili smo top komade do 15 eura
Zara, traperice - 11,99 €

Traje drugi krug sniženja u Zari: Izdvojili smo top komade do 15 eura
Zara, haljina - 7,99 €

Traje drugi krug sniženja u Zari: Izdvojili smo top komade do 15 eura
Zara, bluza - 7,99 €

Traje drugi krug sniženja u Zari: Izdvojili smo top komade do 15 eura
Zara, tenisice - 7,99 €

Traje drugi krug sniženja u Zari: Izdvojili smo top komade do 15 eura
Zara, torba - 9,99 €

Traje drugi krug sniženja u Zari: Izdvojili smo top komade do 15 eura
Zara, balerinke - 12,99 €

Traje drugi krug sniženja u Zari: Izdvojili smo top komade do 15 eura
Zara, košulja - 11,99 €

Pročitajte još o:
Zara SniženjePovoljne CijeneShopping Vodič
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SHOPPING VODIČ
Traje drugi krug sniženja u Zari: Izdvojili smo top komade do 15 eura