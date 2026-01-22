Traje drugi krug sniženja u Zari: Izdvojili smo top komade do 15 eura

Zara sniženje ušlo je u najzanimljiviju fazu – započeo je drugi krug, a popusti sada dosežu i do 70 posto. Iako se čini da je ponuda već dobrim dijelom razgrabljena, uz malo strpljenja još se uvijek mogu pronaći odlični modni komadi po cijenama do 15 eura, od hlača i bluza do haljina nosivih kroz više sezona

Sniženje u Zari ušlo je u svoju najuzbudljiviju fazu – započeo je drugi krug i popusti sada dosežu i do 70 posto. Upravo je ovo razdoblje kada su cijene vrlo povoljne, a komadi koji su prije nekoliko tjedana bili nedostižni sada se mogu uloviti za svega nekoliko eura. Iako je dio ponude već očekivano razgrabljen, strpljiva i snalažljiva potraga još uvijek može rezultirati odličnim modnim ulovima.

Drugi krug sniženja često stvara dojam da je već sve dobro rasprodano, no praksa pokazuje suprotno. U ponudi se i dalje mogu pronaći kvalitetne hlače, klasične bluze, haljine nosive kroz više sezona, ali i basic komadi koji su temelj svake garderobe. Upravo su ti bezvremenski modeli često najbolja kupnja na sniženjima jer ih je lako uklopiti u postojeće kombinacije i nositi godinama.

Ako želiš izvući maksimum iz Zara sniženja, ključno je imati strategiju. Fokusiraj se na krojeve i materijale, a ne na trenutačne trendove. Provjeri sastav tkanina, obrati pažnju na šavove i kroj te se nemoj voditi isključivo veličinom na etiketi – neki modeli izgledaju bolje broj veći ili manji. Također, vrijedi redovito provjeravati webshop jer se artikli često vraćaju u prodaju. I kupnja u fizičkim trgovinama također može donijeti prednost jer se dio artikala ondje pojavi prije nego online, a često se mogu pronaći i posljednji komadi koji više nisu dostupni na webu. Brzi obilazak odjela koji te najviše zanimaju i jasna ideja što tražiš mogu uštedjeti i vrijeme i novac.

Na samom vrhuncu sniženja pravo je vrijeme za pametne modne ulove. Zato u nastavku donosimo naše favorite iz Zare koje se još uvijek isplati uloviti – sve po cijenama manjima od 15 eura.

Zara, haljina - 9,99 €

Zara, hlače - 7,99 €

Zara, haljina - 9,99 €

Zara, top - 5,99 €

Zara, jakna - 11,99 €

Zara, haljina - 9,99 €

Zara, traperice - 9,99 €

Zara, hlače - 7,99 €

Zara, haljina - 9,99 €

Zara, košulja - 7,99 €

Zara, haljina - 9,99 €

Zara, jakna - 11,99 €

Zara, hlače - 11,99 €

Zara, traperice - 11,99 €

Zara, haljina - 7,99 €

Zara, bluza - 7,99 €

Zara, tenisice - 7,99 €

Zara, torba - 9,99 €

Zara, balerinke - 12,99 €

Zara, košulja - 11,99 €