Domaći dizajner kreirao crvene haljine koje osvajaju s wow efektom i ženstvenošću

Tkanina, fina i udobna kao vaša „druga koža“, fluidnog jednostavnog kroja plijeni pažnju bojom i jednostavnošću. Maksimalan efekt uz minimalan styling. Ovo su haljine koje same nose cijeli look. Uz njih vam ne trebaju dodaci. Ne treba vam jaka šminka, ne treba vam savršena frizura. Dovoljni su prirodan make-up, kosa njegovana i prirodna kakva jest i – vaš stav.

"Crvena naglašava karakter. Ona pojačava samopouzdanje, ženstvenost i zavodljivost bez viška truda. To su haljine koje ne preuzimaju vas, nego vas prate – u punoj snazi vaše osobnosti. Volim kako žene zrače u crvenim haljinama jer se osjećaju posebno. Birao sam posebno zanimljive nijanse crvene boje koje stoje svima, a krojevi su jednostavni i minimalistički", istaknuo je dizajner branda Aleksandar Šekuljica.

Nevjerojatno su udobne, fluidne, lako se nose i savršeno stoje. Jednako dobro funkcioniraju u glamuroznom izdanju uz visoke potpetice, kao i u opuštenijem, punk rock stylingu s čizmama ili sandalama. Crvena boja u interpretaciji brenda LEXALEX naglašava karakter i osobnost žene koja je nosi. Ona nije agresivna, već sofisticirana; nije nametljiva, već samouvjerena.