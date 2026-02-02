Heidi Klum šokirala na dodjeli Grammyja: U 'goloj' haljini nije mogla hodati ni sjediti

Na jučerašnjoj 68. dodjeli nagrada Grammy 2026., Heidi Klum izazvala je ogromnu pažnju medija i publike svojim izdanjem na crvenom tepihu. Umjesto klasične večernje haljine, Klum je nosila skulpturalnu nude haljinu. Najzanimljivije je to što Heidi u njoj nije mogla sjesti, a nije joj baš bilo lako ni - hodati.

Haljina je bez naramenica i u boji kože, a izgledala je poput druge kože ili čak oblikovane plastične figure ljudskog tijela. Dizajn uključuje anatomske detalje: oblikovane grudi, naglašene bokove i umjetni pupak, što je dodatno povećalo efekt “second skin” stila koji je Heidi nosila.

Klum je izjavila da vjerojatno neće moći sjesti kako bi se osjećala ugodno tijekom trajanja dodjele nagrada Grammy, pa je odlučila ostati stajati, pa je njezin outfit prozvan "lookom za stajeće ovacije".

Boja haljine bila je nude, vrlo slična tonu kože, što je dodatno pojačalo efekt illusion haljine koja je izgledala kao da Heidi zapravo nema klasičnu odjeću već da nosi “drugog sebe”.

Modna kritika je podijeljena - neki shvale originalnost i umjetničku poruku, a drugi ismijavaju estetiku.

