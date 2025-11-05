David Beckham postao vitez u odijelu s potpisom Victorije: Inspirirao ga je sam kralj Charles

Sir David Beckham otkrio je da je sam odabrao odijelo u kakvom želi stati pred kralja, a njegova supruga mu ga je napravila

David Beckham, umirovljena nogometna zvijezda i globalna ikona, primio je titulu viteza od kralja Charlesa III. na svečanosti u dvorcu Windsor, opisavši taj trenutak kao "najponosniji u svom životu". Prestižno priznanje za izvanredne zasluge u sportu i humanitarnom radu zaokruženo je jedinstvenim modnim odabirom koji slavi obiteljsko zajedništvo i odaje počast britanskoj tradiciji.

Ceremonija prožeta emocijama i ponosom

Bivši kapetan engleske nogometne reprezentacije, 50-godišnji Beckham, primio je vitešku čast na svečanoj ceremoniji investiture u utorak. U pratnji supruge Victorije, koja sada nosi titulu Lady Beckham, te roditelja Teda Beckhama i Sandre West, Beckham nije skrivao emocije.

"Očito sam imao veliku sreću u karijeri, osvojio sam što sam osvojio i postigao što sam postigao, ali primiti ovakvu čast, titulu viteza, nadilazi sve o čemu sam ikada sanjao", izjavio je za britanske medije. "Iskreno, za dječaka iz istočnog Londona, rođenog u Leytonstoneu, stajati ovdje u dvorcu Windsor i primiti čast od Njegovog Veličanstva... to je zaista poseban trenutak."

Podršku su mu pružila i njegova djeca Romeo (23), Cruz (20) i Harper (14), dok je najstariji sin Brooklyn (26) bio primjetno odsutan. Beckham je naglasio koliko mu znači monarhija.

"Ljudi znaju koliko sam domoljub – volim svoju zemlju. Uvijek sam govorio koliko je monarhija važna mojoj obitelji", rekao je.

Modna posveta kralju i supruzi

Par Beckham bio je, kao i uvijek, besprijekorno stiliziran, a njihovi su odjevni odabiri nosili dublju simboliku.

Posebnu pažnju privuklo je odijelo Davida Beckhama, jer se radilo o prvom muškom komadu po mjeri s potpisom modnog brenda njegove supruge. Elegantno trodijelno jutarnje odijelo boje ugljena, izrađeno od mješavine britanske vune i mohera, bilo je inspirirano stilom samog kralja.

"Kralj je bio prilično impresioniran mojim odijelom", otkrio je Beckham. "On je najelegantnije odjeven muškarac kojeg poznajem i inspirirao je mnoge moje izglede tijekom godina. Pokazao sam supruzi stare fotografije kralja u mladosti i rekao: 'OK, to želim nositi.' I ona je to ostvarila", podijelio je slavni nogometaš.

Victoria Beckham za ovu je prigodu odabrala tamnoplavu verziju haljine "Bela" iz vlastite kolekcije Victoria Beckham, koju odlikuje izduženi asimetrični rub i decentni detalji na rukavima. Izgled je upotpunila elegantnim fascinatorom s mrežicom u istoj boji i crnim lakiranim salonkama.

Put do viteštva i humanitarni rad

Ovo priznanje dolazi više od dva desetljeća nakon što je Beckham od kraljice Elizabete II. 2003. godine primio Orden Britanskog Carstva (OBE). Titula viteza dugo se iščekivala, a nominacija je prvi put predložena još prije više od deset godina.

Osim sportske karijere, tijekom koje je odigrao 115 utakmica za Englesku i osvajao naslove u četiri različite zemlje, Beckham je desetljećima posvećen humanitarnom radu. Dugogodišnji je ambasador dobre volje UNICEF-a, a 2015. godine pokrenuo je fond "7" za pomoć ugroženoj djeci diljem svijeta. Njegov odnos s kraljem Charlesom je blizak, a prošle godine postao je i ambasador Kraljeve zaklade, s kojom je razmjenjivao i savjete o pčelarstvu.

Victoria je na Instagramu podijelila emotivnu poruku.

"Davide, od trenutka kad sam te upoznala prije 28 godina, uvijek si s ponosom predstavljao svoju zemlju. Nikad se nisam osjećala ponosnijom nego danas. Sir @davidbeckham, svi te toliko volimo." Ovom titulom zaokružena je izvanredna karijera čovjeka koji je od nogometnog terena stigao do statusa globalne ikone, humanitarca i, sada službeno, britanskog viteza.