Crveni komadi iz Manga i Zare u koje smo se zaljubile ove jeseni

Svake sezone se istaknu neke boje, a ove jeseni se nosi - crvena. Svaki komad odjeće se može pronaći upravo u ovoj boji - od kaputa do suknje i to nije neobično. Crvena boja pozitivno utječe na ljude - čini na budnijima, ali i snažnijima. Stoga nije neobično da su žene ove jeseni poželjele hodati u crvenom kaputu ili vesti,

Osim toga dodavanje nekog crvenog komada u neutralne lookove osvježit će neke stare kombinacije. No nije potrebno biti u crvenom od glave do pete da bi izgledala trendi. Ponekad je dovoljno samo dodati par čarapa u jarkoj boji ili pulover, ovakvi dodaci će odmah podići svaki look.

Glamurozna i pomalo zavodljiva, crvena boja će sasvim sigurno začiniti i svaki blagdanski outfit, ne smijemo zaboraviti da je i prosinac blizu. U high street kolekcijama se ponajviše ističu ženstvene haljine i kombinezoni, no ako je riječ o nekom ležernijem druženju, dobar izbor može biti i džemper ili pak kaput u crvenoj boji. U svakom slučaju, crveni komadi nepogrešiv su izbor kad je riječ o trendi outfitima ove jeseni, a neke od najboljih modela iz aktualne ponude izdvojile smo u nastavku.

Foto: Instagram, Mango, Zara

