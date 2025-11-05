Crna, bijela i savršeno chic: Demi Moore ukrala show na Glamour nagradama

Na dodjeli nagrada Glamour Women of the Year istaknula se Demi Moore, koja je još jednom pokazala zašto je već desetljećima modna i glumačka ikona - a pažnju je posebno privukao jedan detalj

Dodjela Glamour Women of the Year nagrada okupila je u njujorškom hotelu Plaza najutjecajnije žene iz svijeta filma, glazbe, mode i medija – to je večer posvećenu uspjehu, inspiraciji i bezvremenskoj ženskoj snazi.

Profimedia

Za ovu posebnu prigodu, Demi Moore, dobitnica priznanja Global Woman of the Year, odabrala je Balenciaga look koji savršeno spaja dramu i profinjenost – oversized top s kružnim izrezom i crne hlače koje se spuštaju preko potpetica, stvarajući izduženu, gotovo skulpturalnu siluetu. Look je upotpunila dugačkim bijelim rukavicama, detaljem koji je unio dašak retro glamura i podsjetio na zlatno doba Hollywooda.

Profimedia

Kosa joj je bila zalizana u elegantan niski rep, naglasivši lice i odvažan crveni ruž, dok su viseće dijamantne naušnice dodale završni touch luksuza.

Demi Moore nije samo blistala na crvenom tepihu – bila je oličenje unutarnje snage, elegancije i inspiracija svim ženama koje znaju da prava ljepota nikad ne izlazi iz mode.