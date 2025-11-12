Čipkasti komadi za jesen i zimu: Elegancija u svakodnevnim kombinacijama

Ove se sezone čipka, vječni simbol ženstvenosti i profinjenosti, vraća u središte pozornosti – i to u modernijem, nosivijem izdanju nego ikad prije. Viđena na pistama i u high street kolekcijama, ove jeseni i zime dolazi u obliku haljina, bluza, suknji i topova koji spajaju eleganciju s urbanim duhom

Nakon sezona u kojima su dominirali minimalizam i jednostavni krojevi, modna scena ponovno slavi ženstvenost i profinjene detalje. Čipka, simbol elegancije i romantike, ove sezone doživljava svoj veliki povratak – ne samo na modnim pistama, nego i u high street kolekcijama. Od prozračnih bluza i suknji do raskošnih haljina i topova, čipka se pojavljuje u bezbroj interpretacija koje dokazuju njezinu svestranost i suvremeni duh.

Čipkasti komadi više nisu rezervirani samo za svečane prigode. Ove jeseni i zime nose se i u dnevnim kombinacijama, uz traperice, sako ili topli pulover. Modne kuće poput Saint Laurenta, Fendija i Chloé pokazale su kako čipka može izgledati i nježno i moćno, ovisno o stilu. Na pistama su viđene maksi haljine s čipkastim umetcima, elegantne suknje s obrubom te profinjene bluze s detaljima od čipke koje suptilno otkrivaju kožu. Ulična moda ih je pak prevela u ležerniji kontekst – čipkasti top ispod oversized džempera ili suknja u kombinaciji s kožnim čizmama postali su novi način da se romantika uklopi u svakodnevicu.

Ključ uspješnog čipkastog outfita leži u ravnoteži. Romantične komade najbolje je kombinirati s kontrastima – primjerice, čipkastu haljinu s grubim kožnim remenom i čizmama, ili slip suknju s čipkastim rubom uz jednostavnu bijelu košulju i sako. Tako čipka gubi svoju klasičnu “večernju” notu i postaje nosiva u svakom trenutku dana. Za one koji žele tek suptilan dodir ovog trenda, dovoljno je odabrati bluzu s čipkastim ovratnikom ili rukavima, dok će odvažnije ljubiteljice mode posegnuti za čipkastim kompletima i haljinama u punom sjaju.

Iako izgleda luksuzno, čipka je ove sezone pristupačna i nosiva zahvaljujući brojnim high street brendovima koji su je uvrstili u svoje kolekcije. U nastavku donosimo naše čipkaste favorite iz aktualne ponude koji će unijeti dašak elegancije i romantike u svaku jesensko-zimsku garderobu.

Mango - 19,99 €

Mango - 49,99 €

Mango - 22,99 €

Mango - 29,99 €

COS - 129 €

& Other Stories - 179 €

& Other Stories - 99 €

Zara - 49,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 89,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 49,95 €